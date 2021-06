Odată cu filmul realizat de 20th Century Fox a fost debutul în limba engleză al Sophiei Loren. Povestea a fost inspirată din romanul „The Boy on a Dolphin” scris de David Divine.

O mare parte din film a fost filmat pe insula Hydra, iar unele interioare au fost realizate la Cinecittà din Roma. Într-o scenă apare complexul mănăstirii ortodoxe de la Meteora, care a fost folosit ulterior ca locație şi în filmul James Bond – For Your Eyes Only.

În film, Sophia Loren găsește din greșeală o statuie greacă veche cu un băiat călare pe un delfin pe fundul Mării Egee. Statuia, pierdută cu ani în urmă, aduce mândrie orașului Hydra. Eforturile ei de a vinde statuia celui mai mare ofertant, au condus-o spre doi indivizi interesați: Dr. James Calder (Alan Ladd), un arheolog onest și Victor Parmalee (Clifton Webb), un dealer fără scrupule în artefacte istorice.

Sophia Loren scoate în evidență frumusețea Greciei

În anii 1950, insula Hydra era o stâncă puțin cunoscută în Marea Egee. Majoritatea locuitorilor săi își câștigau existența prin pescuit, iar vechile case din Chora puteau fi cumpărate pe nimic. Mykonos era, de asemenea, încă neatinsă de turismul în masă. Întreaga insulă avea în total nouă taxiuri și două autobuze. Navele de pasageri nu se opreau în port, ci ancorau pe mare.

Această Grecia autentică, de-o frumusețe și ospitalitate rară, le-a primit ​​pe Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Jackie Kennedy și alte zeci de vedete care au făcut Hollywoodul să se îndrăgostească de Grecia și a contribuit la declanșarea „miracolului” modern al turismului grecesc.

Sophia Loren s-a născut la Roma în 1934 și a crescut la Napoli. Numele ei real este Sofia Villani Scicolone și a intrat în industria cinematografică în anii 1950, urmând să devină una dintre cele mai emblematice figuri ale cinematografiei italiene și internaționale.

Loren a fost căsătorită cu celebrul producător italian Carlo Ponti, care a murit în 2007. Are doi fii din căsătorie și acum locuiește în Elveția.

Sophia Loren a câștigat un Oscar în 1962 pentru interpretarea ei în „La Ciociara”

Sophia Loren este prima actriţă din istorie care a câştigat un Oscar pentru rol principal într-un film într-o altă limbă decât engleza. Se întâmpla în 1962, pentru cunoscutul film „La Ciociara” sau „Două femei”, Loren obţinând o nouă nominalizare în 1965, pentru „Căsătorie în stil italian”, scrie greekreporter.