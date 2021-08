”Clotilde Armand minte și manipulează.” Politicieni și locuitorii din sector sunt revoltați: primarul a susținut că a micșorat tarifele la salubritate, dar de fapt a redus frecvența serviciilor

Surpriza a venit ulterior. Potrivit obiceiului, primarul Clotilde Armand, deși nu ea a fost cea care a semnat minuta, delegându-l pe viceprimar – a postat pe Facebbok informații despre mare victorie personală. Dar a mințit. ”Compania de salubrizare a acceptat ieri (în scris) la Prefectură să asigure serviciile din Sectorul 1 la jumătatea prețului solicitat la începutul anului. Adică la un tarif de 10-12 milioane de lei pe lună, față de 20 de milioane de lei, cât a cerut inițial. A fost nevoie de: 10 luni de zile de luptă, șantaje și gunoi pe străzi, linșaje mediatice non-stop la televiziunile unor personaje sinistre, de un Consiliu ostil și ignorant la nevoile cetățenilor care au fost furați ani de zile, de 10 luni să înțeleagă asta. Banii recuperați și salvați vor fi investiți masiv în infrastructură, școli și spitale. În comunitate.” a fost mesajul primarului. Nu au fost scăzute tarifele, ci a fost redusă frecvența serviciilor Prin intermediul unui comunita, Romprest a venit cu precizări. ”S-a convenit de principiu ca Primaria, pe de o parte, va efectua o plata partiala din restantele inregistrate, intr-un termen foarte scurt, si va asigura plata integrala si la termen a prestatiilor curente incepand cu luna iunie 2021, iar operatorul, pe de alta parte, va accepta pentru o perioada de doua luni propunerea Primariei de prestare a unor programe cu frecvente reduse, urmand ca, dupa analizarea acestor propuneri, in cadrul unei noi intalniri, programata pentru miercuri, 25 august 2021, partile sa convina amiabil asupra tuturor aspectelor operationale si financiare.” a transmis compania de salubritate

”Romprest doreste sa isi exprime aprecierea fata de atitudinea responsabila si proactiva manifestata in cursul acestor intalniri de catre Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti, prin Domnul Prefect Alin Stoica, precum si fata de discursul echilibrat al reprezentantului Primariei Sectorului 1, Domnul Viceprimar Oliver Paiusi. Apreciem ca, prin aceasta noua abordare a Primariei Sectorului 1 fata de relatia institutionala cu Romprest, in calitate de operator delegat, se va putea evita, in viitor, escaladarea unor diferende a caror rezolvare este la indemana partilor prin aplicarea clauzelor contractuale, fara a periclita continuitatea serviciului public de salubrizare in Sectorul 1.” a mai transmis compania.

Prostia, incompetența + ticăloşia = cea mai periculoasă combinație

După postarea ”manipulatoare” a primarului Clotilde Armand, reacțiile nu au întîrziar să apară .”Prostia, incompetența + ticăloşia = cea mai periculoasă combinație pentru administrația publică locală şi centrală. Aceasă combinație a fost demonstrată din plin de USR + PNL.”, a scris consilierul PSD Daniela Popa.

La Sectorul 1, Clotilde + gaşca de voluntari, sprijinită total de PNL ( Burduja recunoaşte public că a făcut trafic de influență şi abuz pentru Clotilde) ne-au târât în scandalul gunoaielor. Pe rețelele de socializare doamna conduce acest sector prin minciună şi se mai laudă din când în când cu proiectele PSD. Azi se laudă ca a înfrânt „mafia”. Deocamdată pe hoți i-am văzut la tv, surprinşi de camerele de supraveghere de la BES. Nu! Nu s-au redus tarifele, ci s-au micşorat frecvențele de măturat şi spălat, ca în bancul cu Radio Erevan, nu ni s-a dat, ni s-a luat… Ce-i aia să te speli des pe mâini, se poate şi o dată pe lună. Dar cu aceleaşi prețuri şi….. PENALITĂȚILE CURG…” a scris pe face

book fostul vice-primar de la sectorul 1.

Ana Birchall: Doamna primar NU a redus tarifele Romprest, asa cum manipulativ lasa să se înteleagă

Și Ana Birchall a comentat reacția primarului de la Sectorul 1. ”Eu chiar nu inteleg exercitiile astea de PR personal ale d-nei primar Armand in care se lauda cu o „mare realizare, cand realitatea juridica arata cu totul si cu totul altceva! Sa explic, strict legal! D-na primar Armand spune ca „Compania de salubrizare a acceptat ieri (în scris) la Prefectură să asigure serviciile din Sectorul 1 la jumătatea prețului solicitat la începutul anului. Adică la un tarif de 10-12 milioane de lei pe lună, față de 20 de milioane de lei, cât a cerut inițial.” In realitate, pentru oricine citeste cu ochii unui jurist, realizeaza ca d-na primar NU a redus tarifele Romprest, asa cum manipulativ lasa sa se inteleaga in ultima postare! NU! A redus doar frecventa cu care se va face curatenie, conform regulamentului de salubritate ( regulament elaborat de Primaria Bucuresti) in baza unei directive europene), NU tariful! A se vedea punctul 2 din documentul pe care il invoca d-na Armand! Ce inseamna asta? Inseamna ca a redus cu 45% frecventa cu care se va facea curatenie pe strada, de exemplu, dar a pastrat acelasi tarif pe care il tot contesta de 10 luni de zile! Intrebarea juridica care se pune este daca prefectul ( dar si consiliul local etc) care trebuie sa verifice legalitatea intelegerii dintre primaria Sectorului 1 si compania de salubritate isi va da acordul, stiind ca este posibil sa incalce regulamentul de salubritate elaborat de Primaria Municipiului Bucuresti, in baza directivei europene, si deci este nelegal? Garda de Mediu ce spune? P.S. Oare acesta sa fie motivul pentru care,desi a participat la intalnire, d-na primar nu a semnat documentul pe care il invoca si cu care se lauda public, acesta fiind semnat de viceprimar? Fuga de raspundere?!” a scris Birchall. ”Dintre toți cei prostiți să o voteze recunoaște cineva – onorantă instanță, am fost un dobitoc?”

Și Victor Ponta a reacționat după mesajul primarului de la sectorul 1. ”Deci Doamna Clotilde Armand a distrus Sectorul 1 timp de un an “luptand cu Mafia” . Acum tocmai a stat la masa cu “Mafia” si a semnat ca da jumatate din bani pe jumatate din munca! Dintre toti cei prostiti sa o voteze recunoaste cineva ca “onorata instanta – am fost un dobitoc”?? Astept inscrieri !” a scris politicianul.

Pe de altă parte și zeci de locuitori ai sectorului 1 au transmis comentarii la postarea primarului întrebând-o retoric pe Armand de ce minte și manipulează cu privire la tarife.