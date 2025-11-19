CCIR și Cleantech Business Club se implică în dezvoltarea unor proiecte în industria energiei verzi

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) și Cleantech Business Club (CBC) România intenționează să încheie un parteneriat strategic în domeniul energiei verzi care să consolideze poziția României ca lider regional în această industrie, cu accent pe economia hidrogenului.

Domeniile concrete de cooperare ar putea include facilitarea parteneriatelor între stakeholderii români și internaționali din sectorul cleantech, suport pentru producția locală, inovarea și cercetare-dezvoltare în tehnologiile hidrogenului și stocării energiei, proiecte pilot pentru demonstrarea integrării hidrogenului și energiilor regenerabile în România, precum și dialog privind politicile publice pentru alinierea inițiativelor naționale la Green Deal-ul european.

De asemenea, cu ajutorul unui Memorandum de Înțelegere, care va detalia cadrul de cooperare, poate fi înființat un grup de lucru mixt CCIR-CBC pentru coordonarea activităților și dezvoltarea proiectelor, precum și elaborarea unei foi de parcurs naționale pentru inițiativele de clustere de hidrogen și energie verde.

Direcțiile strategice pe care urmează să fie dezvoltată colaborarea dintre cele două organizații au în vedere: avansarea tehnologiilor energiei curate, incluzând energia solară fotovoltaică, sistemele de stocare a energiei și hidrogenul curat; promovarea decarbonizării industriale și a independenței energetice naționale; crearea de sinergii între industrie, mediul academic și guvern prin rețelele CCIR și CBC și sprijinirea misiunii Camerei Naționale de a promova creșterea economică sustenabilă și investițiile orientate spre inovare.

CleanTech Business Club este un „grup de reflecție și acțiune” exclusiv, privat și independent, condus de o conducere vizionară și o cultură înrădăcinată în familie, colaborare și acțiune, potrivit descrierii de pe pagina CBC.

„Uniți sub inițiativele #ÎmpreunăSuntemMaiPuternici, #Declarația2030 și #ManifestulComun2030, cu o prezență globală în 41 de țări de pe șase continente, unim mințile de top din sectoarele CleanTech, Hidrogen Curat și Apă Curată”.

„Ca rețea Blockchain Human-to-Human (H2H) cu mai multe părți interesate, conectăm lideri din industrie, profesioniști din domeniul financiar, corporații, factori de decizie politică și personalități publice. Această colaborare le permite membrilor și partenerilor noștri să valorifice oportunități de mai multe trilioane de dolari prin servicii și soluții de afaceri inovatoare, facilități de afaceri de ultimă generație, consorții și asocieri în participațiune”, mai spus, în descriere, cei de la CBC.