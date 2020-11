Beatrice Rancea s-a testat pentru depistarea infecției cu noul coronavirus după ce, în urmă cu câteva zile o angajată a instituției pe care o conduce a fost confirmată pozitiv, iar un alt angajat s-a autoizolat la domiciliu. De altfel, conform informațiilor din presa locală, care citează reprezentanți ai sindicatului Operei din Iași, un număr de 3 angajați ar fi fost testați pozitiv, iar alți trei ar fi intrat în carantină din cauza unor membri ai familiei care au contactat boala. Beatrice Rancea și-a făcut testul joi, iar vineri a primit rezultatul pozitiv care a confirmat infecția cu noul coronavirus.

„Mi-am făcut testul în regim privat, să văd cum stau lucrurile, am fost ieri dimineață, a fost pozitiv. Am luat legătura cu medicul și voi sta două săptămâni în izolare acasă. Sunt bine, nu am niciun simptom. Nu știu dacă m-am infectat sau nu în operă. De luni se face o igienizare totală a instituției, DSP-ul a fost anunțat deja. Este mult mai sigur așa, vom igieniza complet instituția, dar așteptăm să vedem ce spune DSP-ul”, a declarat Beatrice Rancea, după cum relatează cancan.ro.

Managerul Operei din Iași susține că nu știe de unde a luat virusul dat fiind că a respectat toate măsurile de protecție sanitară.

„Evident, nu am stat fără mască, nimeni nu a intrat în birou la mine fără mască, am avut întâlniri de maximum 15 minute și la toate cu geamurile deschise în permanență, păstrând inclusiv distanțarea socială. Evident că și spectacolul de Tosca de săptămâna trecută a fost realizat în condiții de maximă siguranță”, a mai spus Beatrice Rancea, după cum relatează sursa citată.

Opera din Iași se închide

Vineri la închiderea programului de lucru, angajații de la Opera Iași au fost anunțați că începând de luni sediul instituției se va închide.

„Accesul nu va fi permis întrucât au fost confirmare cazuri pozitive de COVID 19 în rândul angajaților și se vor efectua toate măsurile de igenizare prin dezinfecția spațiilor, unde s-au desfășurat activitățile compartimentelor artistice, tehnice administrative și economice (săli de repetiție, săli de studiu, sala de balet, canine, vestiare, birouri, băi, holuri) prin intermediul substanțelor biocide, a lămpilor UV și prin nebulizare”, se arată într-un anunț afișat de Compartimentul de Resurse Umane al Operei Naționale din Iași.