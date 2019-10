Angajații DGAPSC Călărași habar n-aveau ce se întâmplă cu minorii pentru care ei își iau leafa. Asupra polițiștilor bucureșteni de la Secția 9, sesizați ba de un vecin, ba de un angajat DGAPSC sector2 despre întâmplări suspecte cu pedofilul de 52 de ani și băieții cu care locuia, nici nu mai insist, pentru că Evenimentul zilei, prin articolul lui Sorin Ovidiu Bălan, publicat în ediția de ieri, a spus totul despre profesionalismul și indolența lor.

Revin, însă, asupra unei informații de săptămâna trecută care, deși se referea la un caz care a făcut multe valuri în societate, astă-vară, acum nu a stârnit interesul niciunei televiziuni care se întrecuse în dezbateri virulente. Presa scrisă a consemnat știrea, însă românii citesc mai puțin decât se uită la televizor, așa că nici măcar rețelele de socializare nu s-au aprins cu comentarii despre Cazul Sorina, fetița adoptată cu mult circ de o familie de craioveni, Săcărin, stabilită în America. Adopția s-a petrecut cu ajutorul neprecupețit al angajaților de la DGASPC Mehedinți și a unei procuroare din Craiova, după cum sunt sigură că vă amintiți.

Scriam atunci, în iulie, că adopția Sorinei, aflată în atenția întregii țări, a devoalat hibele sistemului, a pus pe tapet ”rețeaua asistenților sociali”, excesul de zel al unor magistrați implicați în cazuri de adopții, dar și că, dacă ”organele de partid și de stat” nu vor face nimic, înseamnă că vom continua să trăim întro Românie a resemnării sociale și a minciunii. Le-am numit ”organe de partid și de stat” din simplul motiv că la conducerile Direcțiilor sociale și de protecția copilului sunt puși șefi pe linie de partid. PSD, cu Dăncilă în frunte – mamă adoptatoare, după ce a văzut falsurile din acte și abuzurile comise în cazul Sorinei, l-au păstrat în funcție pe directorul de la DGASPC Mehedinți, numit de partid. Ministrul de Interne de atunci, Carmen Dan, nu a cerut Poliției o anchetă la sânge a asistenților sociali și nici ministrul Muncii, Marius Budăi, nu a răscolit Direcția de la Mehedinți.

Intervenția juridică a procurorului general Bogdan Licu, ca să se cerceteze cum s-a făcut adopția, a fost împachetată spre clasare de o instanță din provincie și totul s-a terminat prin plecarea Sorinei cu familia Săcărin în America, fiindcă adopția fusese declarată legală.

Se pare că acum buboiul s-a spart. Iar de data aceasta, cum am mai spus, nu trebuie să mai șteargă nimeni puroiul și să lase să se închidă rana în uitare. Cei care au greșit trebuie să plătească pentru că s-au jucat cu sentimentele și viața unei copile de 8 ani. Încă de la început, am criticat vehement episodul creat de procuroarea Maria Pițurcă fiindcă aceasta a aplicat legea abuziv și a făcut o cercetare penală de mântuială, am publicat documente despre care se spunea că sunt falsuri.

Prin târârea Sorinei și urcarea ei în mașină cu forța, procuroarea de la Craiova a fost declanșatorul unei imense emoții colective. Cercetată disciplinar, ea a scăpat și își vede mai departe de treabă, ca și angajații DGASPC Mehedinți, de la șef la asistentele sociale care au fabricat dosarul de adopție.

Săptămâna trecută, liniștea decidenților din dosarul de adopție al Sorinei a fost tulburată de hotărârea Tribunalului București în dosarul care se află pe rolul acestei instanțe. Avocatul asistentei maternale Mariana Șaramet, cea care a crescut-o de mică pe Sorina și a vrut să o adopte, a făcut public faptul că, în 21 octombrie, la dosarul aflat pe rolul Tribunalului București au fost depuse mijloace probatorii tehnice ce atestă că toate înscrisurile întocmite de reprezentanții DGASPC Mehedinti (în special de Morjan Violeta – manager de caz) în dosarul adopției sunt false, semnătura și scrisul olograf al Marianei Șaramăt sunt contrafacute în mod grosolan prin modalități ce se circumscriu elementului material al infracțiunii de Fals intelectual.

Ca urmare, instanța Tribunalului București, chemată să constate nulitatea absolută a adopției Sorinei, a respins, în 23 octombrie, ”excepțiile invocate de către Săcărin Gabriel și Săcărin Ramona prin apărător ales, dar și pe cele invocate de către DGASPC Mehedinți și ANPDCA privind autoritatea de lucru judecat a hotărârii judecătorești pronunțate de Curtea de Apel Craiova prin care a fost încuviințată adopția”, a declarat avocatul Victor Dumitrică.

Procesul va continua. Sorina este însă în America, a devenit cetățean american cu toate drepturile, merge la școală și toate informațiile și fotografiile de acolo arată că fetița e bine îngrijită și copilăria ei decurge frumos. Din acest moment, dincolo de vinovăția funcționarilor ce și-au bătut joc de copilăria ei, trebuie să vorbim despre viitorul acestei fetițe.

Chiar dacă instanțele din România vor anula, în final, adopția către soții Săcărin, nu cred că Sorina va mai dori să revină în familia de la Baia de Aramă, ca să nu zic că actualii părinți vor face toate demersurile posibile ca să împiedice plecarea ei din America. Și nu știm exact cum sunt legile americane în astfel de cazuri.

De altfel, procesul va dura cel puțin doi ani în România, iar legile noastre specifică două lucruri: decizia trebuie să fie luată în favoarea copilului, iar peste vârsta de 10 ani, minorul poate fi întrebat de instanță cu cine și unde vrea să locuiască. Nu-i nevoie să fie adusă Sorina la București, se face comisie rogatorie. Ce credeți că va alege o copilă căreia statul ei i-a invadat familia, a luat-o de lângă cea pe care o știa ”mami” și a dat-o altei femei care i-a spus că ea e mama ei, că o vrea în țara cu Disney Land și că va avea grijă de ea toată viața?

Te-ar putea interesa și: