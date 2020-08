Interesul pentru acest caz constă în faptul că viața excentricului milionar Costi Dinescu, o adevărată telenovelă, a sfârșit dramatic, printr-o moartea suspectă. Medicii i-au găsit în sânge opium și morfină. S-a spus că lui Dinescu i-a pus „o fetiță” ceva în băutură. Poliția anchetează și așteaptă raportul medicilor legiști. Deocamdată, mari pași nu s-au făcut în investigații.

Printre cei prezenți la slujba de înmormântare s-au numărat prietenii lui Cornelia Catanga și soțul ei, Aurel Pădureanu și Cătălin Botezatu. La slujba de la biserica Puișor a apărut însă și fiica nelegitimă a defunctului. A fost dată afară de sora lui Costi Dinescu. Semn că femeia de 49 de ani era cunoscută de familie.

O cheamă Carmen Alexandru, are familie, inclusiv pe mama, cândva iubita din adolescență a lui Costi Dinescu. Spune că a aflat de la 7 ani că soțul mamei ei nu este tatăl ei natural. De atunci și încă mulți ani, fetița, apoi adolescenta Carmen și-a întrebat mereu mama cine este, cine e tatăl ei, ce s-a întâmplat cu el.

Iar mama nu a vrut să-i spună niciodată cine este. Într-o zi, tatăl a apărut în fața ei. Avea 25 de ani.

Carmen Alexandru își spune povestea. Era anul 1996. Costi Dinescu avea atunci 45 de ani, era însurat și avea acasă un băiat de 7 ani. De fapt, în acel an a găsit-o, fiindcă i-a spus că a căutat-o timp de doi ani, prin tot felul de metode și relații. Simțea că bebelușul pe care îl văzuse în brațele fostei sale iubite ar putea să fie copilul lui. Asta i-a spus lui Carmen la prima întâlnire. Au urmat altele, în ciuda opoziției mamei, și tânăra a aflat povestea unei iubiri adolescentine. El, Costi, 19 ani, ea, Mihaela, 17.

„Și așa au trecut anii, m-am căsătorit, am făcut nunta perfectă cu ajutorul lui tata, la restaurantul Casa Albă din Băneasa, cu cântăreți care mai de care, pe care el îi cunoștea foarte bine: Cornelia Catanga și Aurel Pădureanu, Adrian Enache, Anca Țurcașiu. Exact cum spuneam, nunta de vis.

Au trecut iar anii, la botezul fiului meu au venit din nou preferații lui în materie de muzică, Cornelia și Aurel Pădureanu. A fost iar distracție și petrecerea a fost perfectă.

Viața a continuat, am ajuns să ne cunoaștem foarte bine, a fost ca și cum am recuperat toți anii în care nu a fost lângă mine. Tuturor mă prezenta ca fiind fiica lui, ceea ce mi-a confirmat că, de fapt, el este înainte de toate Om. Lui Dan, încă de când era mic și l-a adus la depozitul unde lucram cu tata, i-a spus că sunt sora lui. Toți angajații de acolo știau, sunt oameni care pot confirma, și nu sunt puțini. Știau toate rudele lui despre mine, chiar și soția, care a decedat în urmă cu 5 ani. El m-a asumat”, mi-a povestit Carmen Alexandru.

Și ca dovezi despre nunta de vis, mi-a dat o fotografie cu ea mireasă și cu tatăl și mama lângă ea. Are, însă, o casetă filmată, unde lucrurile sunt și mai limpezi în ceea ce privește relația. Pe invitația de nuntă, părinții miresei, care anunță evenimentul în anul 2003, sunt Constantin Dinescu și Mihaela Ene, tinerii care, în anul 1970 s-au iubit nebunește, iar din dragostea lor s-a născut Carmen.

Cornelia Catanga: „Nu pot să mint, am cântat la nunta fetei lui Costel”

Am reușit să port un dialog cu celebrul cuplu de muzicanți Cornelia Catanga și Aurel Pădureanu. Trebuia să verific declarația lui Carmen Alexandru, în ciuda evidențelor din imagini.

Cornelia Catanga m-a atenționat de la început că nu vrea să se bage în acest scandal, pe care l-a sesizat încă de la priveghiul din biserică, dar a acceptat să ne răspundă la principala întrebare.

„Nu pot să mint, am cântat la nunta fetei lui Costel. Și la botezul copilului ei. De la început Costel ne-a spus că e vorba de fata lui. Am fost mai mulți artiști la nunta aceea, toți cei dragi lui Costel. Așa am știut tot timpul, că are și o fată din afara căsătoriei. L-am cunoscut și pe băiat”, ne-a confirmat artista spusele lui Carmen Alexandru.

Aurel Pădureanu mi-a spus că era prieten cu Constantin Dinescu de 35 de ani, că erau prezenți la toate evenimentele mari din viața lui. Nu era dată de 25 martie, când era ziua lui Costel (așa îi spunea el) și să nu fie împreună, să nu-i cânte ce-i plăcea lui mai mult și mai mult.

„Eram artiștii lui de suflet. Era un om fenomenal, generos, îi plăcea viața… Da, știm de fata lui, i-am cântat la nuntă. Am citit cum a murit, e neclar din câte am înțeles. Știu că avusese o problemă cu inima, apoi cu mijlocul. Lua niște pastile, calmante. Să-ți spun ultima amintire cu el. Pe 6 august a fost ziua mea. Mi-a făcut o surpriză Catanga și m-a dus la restaurantul Casa Românească. Acolo, masă mare, băiatul, nora, prieteni. Pe la orele 23.00 a venit și Costel și a stat până pe la 2 noaptea. M-a pus să-i cânt ce-i plăcea lui. Și, la un moment dat, când m-am așezat lângă el, m-a îmbrățișat și cu un oftat prelung mi-a zis:„Domne, nici nu știi cât îmi e de dor de nevasă-mea!”. O iubise foarte mult pe soție era o femeie frumoasă. Se prăpădise în urmă cu 5 ani. Zic că asta a fost ca o premoniție. Pe 9 august a intrat în spital și pe 15 a murit. Dumnezeu să-l odihnească!, fiindcă tare bun om a fost în viața lui”, mi-a declarat Aurel Pădureanu.