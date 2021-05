Europarlamentarul Vlad Gheorghe a interpelat Comisia Europeană, autoritățile franceze și Consulatul român cu privire la cazul șoferului român de TIR care a fost ucis cu o sabie într-o parcare din Franța.

Europarlamentarul cere Comisiei să facă publice demersurile pentru crearea de locuri de parcare sigure în statele membre

„Azi am interpelat Comisia Europeană, autorităţile franceze şi Consulatul român cu privire la cazul şoferului român care a fost ucis cu o sabie într-o parcare din Franţa, după ce-a surprins un hoţ. Odată cu adoptarea Pachetului de Mobilitate, Uniunea Europeană s-a angajat să garanteze parcări certificate şi sigure în care şoferii de camioane să-şi petreacă timpul de odihnă. Astfel de zone ar trebui să ofere un nivel minim de servicii şi sisteme de securitate în caz de urgenţă – dar asta nu se întâmplă decât în foarte puţine cazuri, de aceea infracţiunile violente sunt încă răspândite şi ele afectează în mod disproporţionat şoferii din estul Europei. Am solicitat Comisiei: să clarifice măsurile de aplicare a prevenirii infracţiunilor în zonele de parcare, în conformitate cu Regulamentul 885/2013; să facă publice demersurile pentru crearea de locuri de parcare sigure în statele membre, inclusiv cu finanţare europeană; să facă publice măsurile concrete pentru protecţia victimelor infracţiunilor comise în zonele de parcare“, a declarat europarlamentarul.

Consulatul român de resort Pas-de-Calais a fost de asemenea contactat de către eurodeputat

„Am întrebat şi Consulatul român de resort Pas-de-Calais despre sprijinul acordat familiei şoferului român şi demersurile întreprinse pe lângă autorităţile franceze. Am solicitat şi ministerului francez de resort o analiză privind numărul şi tipul faptelor similare înregistrate în ultimii trei ani, e important să ştim câte dintre acestea au fost soluţionate. Încerc să aflu dacă autorităţile franceze au o strategie pentru a preveni şi combate infracţiunile asupra şoferilor de camioane în zona Calais, care sunt, în opinia lor, cauzele şi ce măsuri se impun, pentru că acest caz nu este unul izolat, dimpotrivă, zona respectivă este recunoscută pentru un nivel ridicat de infracţionalitate asupra camioanelor şi şoferilor, mulţi dintre ei români. Cetăţenii europeni au dreptul să fie în siguranţă oriunde în UE, mai ales în timp ce sunt la serviciu şi asigură un trai decent familiilor lor, ca în cazul şoferilor de camioane ce traversează zilnic întreaga Europă şi transportă bunurile de care ne folosim cu toţii. #PuterniciÎmpreună”, a scris Vlad Gheorghe, într-o postare pe Facebook.

Europarlamentarul Carmen Avram: A fost ucis, cu sânge rece, se pare de un imigrant

„Am trimis, în această seară, o interpelare către Comisia Europeană, în legătură cu tragedia din nordul Franţei, în care şi-a pierdut viaţa, sub privirile soţiei, Mihai Spătaru. Românul, şofer de TIR, a fost ucis, cu sânge rece- se pare de un imigrant- într-o zonă despre care cei din domeniu spun că seamănă, tot mai mult, cu un tărâm al nimănui. În timp ce scriam textul interpelării, am primit un mesaj de la un coleg de breaslă al lui Mihai, care se plânge nu numai de pericolul care îi pândeşte pe şoferii de camion care merg spre Anglia, dar şi de faptul că, deseori, şoferii care încearcă să se apere sunt pedepsiţi de poliţia franceză mai aspru decât sunt pedepsiţi atacatorii, dacă aceştia sunt imigranţi. Ceea ce, elegant spus, mi se pare un exces de zel cel puţin ciudat. Nedreptatea pare să îi lovească la tot pasul pe şoferii de cursă lungă. Oameni care muncesc cinstit si mult şi pe care, iată, nu reuşeşte să-i apere nici măcar faimosul Pachet de Mobilitate, adoptat recent -teoretic in sprijinul lor- de Parlamentul European. Condoleanţe familiei şi sper din inimă ca această tragedie să nu rămână fără râspunsuri şi măsuri din partea instituţiilor franceze şi europene“.

Povestea tragică a şoferului român de TIR a fost făcută publică de Ilie Matei-Omul soselelor, pe Facebook

„El se numea Mihai….se numea Mihai şi până aseară a fost unul dintre ai noștri. Își câștiga pâinea ca si noi, de pe urma unui volan de camion, lucrând în echipaj cu soția lui.

Noaptea trecută, se afla parcat pe N28 in Franţa. A coborât din camion pentru a merge la toaletă. I-a spus soției că până să meargă la toaletă se duce să se uite dacă încărcătura este în regulă si lacătul remorcii este intact.

A coborât şi a fost înjunghiat de 2 ori cu o lamă a unei săbii, fără avertizare, fără a apuca să aibă vreo reacție, sub ochii soției lui.

Mai trist decât atât, politia și ambulanța au venit după o oră si jumătate si doar constat decesul colegului nostru.

Vreau să atrag atentia asupra unui aspect rușinos pentru noi ca bărbați şi ca, colegi: Soţia omului, disperată, a bătut la ușile colegilor noștri aflaţi în aceeaşi staţie peco parcaţi pentru a primi ajutor în acele clipe groaznice .

Nici un coleg nu a răspuns apelului disperat al femeii, ba mai mult, au tras perdelele şi şi-au continuat odihna.

Băieţii mei…sunteți niţte lași, mâine puteţi fi următorii care mor ca nişte câini, fără ca nimeni să intervină pt voi !!

Asta ar trebui să vă dea de gândit. Un singur coleg cu o dubă de 3.5 a intervenit ajutând cu ce a putut pe colega noastră .

Să vă mai aud că îi numiți cotețari. Se pare că sunt mai colegi ei, decât multi dintre voi !!

Sper ca #MAE să se sesizeze în acest caz, nu de alta, dar Franța devine una dintre cele mai periculoase zone de tranzit pt șoferii români, oameni care devin victime atât ale tâlharilor, hoților de motorină, imigranților din zona Calais.

Nimeni nu merită sa moară doar pentru că muncește decent pentru a își întreține familia !!

Acesta nu e un risc asumat, Mihai este victima a unui sistem francez care ne amendează de cate ori încercam să îndepărtam în forța imigranții, dar în schimb ei tâlhăresc sau omoară dupa bunul plac sub marea umbrela, egalite, fraternite !!

Franţa, ești complice la moartea unuia de-al nostru, unul care muncea decent pt pâinea lui !!

Condoleanțe, familiei !! Dacă putem ajuta în vreun fel, toata trupa #CSPFE_RO vă stăm la dispozitie !!, a scris Ilie Matei în postarea de pe Facebook.