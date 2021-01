Începute în aprilie 2020, lucrările de renovare a Cazinoului din Constanța au continuat în plină pandemie. Fiecare din cei peste 100 de muncitori, supravegheați de specialiști în monumente istorice știe ce are de făcut. O parte a bijuteriei arhitectonice a litoralului a fost deja renovată. Transformările se văd deja. Scopul final este ca imobilului lovit de aerul sărat coroziv, dar mai ales de indolența autorităților, să i se redea farmecul de altă dată.

Oamenii își văd de treabă, trebuie respectat graficul de lucrări. Nu îi interesează și nu au timp de politicienii care, din timp în timp, vin în inspecție la șantierul de lucrări. Elena Udrea, Liviu Dragnea, Daniel Suciu, Ludovic Orban, Ștefan Ion și, mai nou, Cseke Attila, au vizitat imobilul,. În interes de serviciu, echipați cu vestă reflectorizantă și căști de protecție. Și, fiecare „a salvat” Cazinoul.

„Grinzile lui Saligny” în Cazinoul din Constanța

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, nu intrase niciodată în Cazinoul din Constanța. Îl admirase și îl fotografiase de pe faleză, în calitate de turist venit cu familia la mare. Acum, în calitate de ministru, care s-a documentat, vorbește despre „investiția” care va fi repusă în circuitul turistic. Și, evident, „este cea mai importantă clădire construită în stilul art nouveau de pe litoralul românesc”. Alaiul ministrului admiră monumentalul candelabru prăfuit de deasupra scării elegante care duce spre parter.

Discuțiile se poartă în zgomotul asurzitor al aparatelor de sudură, sau de tăiat metal. Niște muncitori lucrează la ornamentele pe care le vor monta în locurile indicate de arhitecți. Acoperișul și partea centrală a clădirii sunt aproape gata. S-au schimbat grinzile de fier care susțin podeaua și etajele. Nu și „grinzile lui Saligny”, care mai rezistă cel puțin 100 de ani. Toate coloanele sunt consolidate acum cu fibră de carbon.

Cât de șubredă a fost rezistența a Cazinoului

Abia acum, în timpul lucrărilor, constructorul a văzut și a realizat pericolul prin care a trecut edificiul. La un cutremur de peste 6 grade, mare parte din Cazino s-ar fi prăbușit pe faleză și în valurile mării. La 1910 mortarul se construia cu metal, cărămidă și var, stins cu nisip. In timp, datorită umidității și aerului sărac, varul a dispărut.

Petre Badea, directorul general al companiei de construcții, explică înfocat: „Era risc de prăbușire foarte mare. În 1987, la ultima intervenție, au dat un strat de mortar. Când am spart, acum, a căzut tot nisipul din spate in toate rosturile. Peste 60.000 de metri cub de rosturi am injectat cu mortar de ciment ca să refacem capacitatea portantă a zidurilor”.

După cum spune constructorul, au fost făcute 33% din lucrările de reabilitare. În această vară, cel mai probabil, fațada va terminată. „Cazinoul va arăta ca în anii lui buni”. Lucrările vor continua doar la interior. Contractul a fost semnat pentru 30 de luni.

Ministrul Cseke Attila este optimist. „În a doua parte a anului 2022, va fi predat constănțenilor și tuturor celor din țară și străinătate. În toată splendoarea lui”. Mulțumit, ministrul a plecat, dar a promis că mai vine lsă vadă Cazinoul.