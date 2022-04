Caz șocant. O fată dispărută și declarată decedată, a reapărut după 21 de ani. Poliția încearcă să elucideze misterul

Brittany Renee Williams, o fetiță de doar șapte ani, a fost dată dispărută în anul 2000. Aceasta era crescută la un centru de plasament din Virginia, condus de Kim Parker. Directorul centrului susține că ar fi trata-o pe micuță de SIDA.

Timp de 21 de ani nu s-a mai știut nimic despre micuța Brittany și s-a prepus că ar fi moartă. Ancheta a fost dată peste cap atunci când o tânără a declarat că este chiar fetița din imagine și poate demonstra acest lucru.

Kaylynn Stevenson din Indiana susține că nu își aduce aminte prea bine detalii din copilăria sa. Într-o zi a decis să afle mai multe despre trecutul său și astfel de ajuns la fotografia cu Brittany Renee Williams. Tânăra mărturisește că își amintea numele de familie și a căutat după acesta la categoria copii dispăruți. Atunci când a văzut fotografia și-a dat seama imediat că ea este fetița dată dispărută în urmă cu 21 de ani.

A căutat mai multe informații despre părinții săi și astfel a aflat că avea o soră vitregă, Anastasia McElroy. Împreună cu aceasta s-a dus să facă un test ADN individual, iar rezultatul a arătat o probabilitate de 95,83% că cele două ar fi surori. Totuși ceva nu părea să se lege. Kaylynn Stevenson nu avea nici SIDA și nici HIV, așa cum se spunea despre Brittany, însă avea unele cicatrici prezentate în descrierea fetiței date dispărute.

Kim Parker, persoana care deținea centrul de plasament, nu a putut oferi prea multe detalii cu privire la micuța Brittany Renee Williams și a fost mereu principalul suspect pentru dispariția acesteia. Directorul centrului a declarat că a trimis fata să locuiască cu două femei din California, însă informația s-a dovedit a fi falsă.

Pentru că Parker era suspect principal, polițiștii au făcut săpături în curtea centrului de plasament, în speranța că vor găsi rămășite umane. Acest lucru nu s-a întâmplat, însă a fost făcută o altă descoperire. Parker luase 24.000 de dolari în urma unor beneficii guvernamentale care erau, de fapt, destinate copiilor adoptivi.

La trei ani după dispariția micuței Brittany, directorul centrului de plasament a fost condamnat la opt ani de închisoare.

Polițiștii au continuat să o caute pe Brittany Renee Williams în California și Virgina. În toată această perioadă, Kaylynn Stevenson, tânăra care susține că este fetița dispărută în urmă cu 21 de ani, a locuit în Ohio alături de părinții săi adoptivi. Mai mult, ea susține că acest nume l-a primit la șapte ani, însă își amintește de Williams.

„Mi-am amintit numele de familie ‘Williams’. Găsisem fotografia lui Brittany Renee Williams. Mi-am trezit soția din somn și am spus: ‘Acesta sunt eu! Mă cunosc când mă văd. Eu sunt aici!’”, a declarat Kaylynn Stevenson.

Tânăra susține că nu are amintiri prea clare despre copilăria sa, însă ține minte că a fost hrănită printr-un tub. De asemenea, ea și-a amintit puțin modul în care arăta camera sa din centrul de plasament și a vorbit despre cicatricile pe care le are.

În timp ce Kaylynn Stevenson a încercat să demonstreze că ea este Brittany Renee Williams, poliția a demarat o anchetă amplă pentru a face analize cu privire la asemănările dintre cele două. Testul ADN individual care a rezultat compatibilitate cu sora vitregă a micuței dispărute nu i-a convins pe anchetatori, care au făcut propriile cercetări.

Poliția a prelevat monstre ADN atât de la Stevenson, cât și de la McElroy, fără să le comunice identitatea surorii vitrege. După șapte luni de anchetă, la începutul lui 2022, autoritățile au declarat public că Kaylynn Stevenson nu este copilul dispărut în urmă cu 21 de ani.

„Oamenii legii au ajuns la aceste constatări după o analiză solidă a dosarelor medicale, a dosarelor de adopție, a consultării cu medicii de boli infecțioase, a zeci de interviuri și a analizelor ADN”, a declarat lt. Matt Pecka într-un comunicat.

Poliția din Henrico spune că ancheta privind dispariția lui Brittany Williams este încă în desfășurare.

Henrico Police is still looking for Brittany Williams, a case under investigation since 2000. If you have information, contact Henrico Police at 804-501-5000. Anonymous tips are welcomed through Crime Stoppers 804-780-1000 or https://t.co/16UrjILvMY. pic.twitter.com/ka9InOej7X

— Henrico Police (@HenricoPolice) January 21, 2022