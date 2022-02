Șoc în politică! A fost bătut de interlopi chiar în biroul său: Nicio instituție nu are ce să îmi facă

Ion Georgescu, primarul din Mioveni, a declarat că a fost agresat de un interlop, chiar în clădirea Primăriei. Totul s-a petrecut vineri seara, când acesta s-a trezit cu doi indivizi în biroul său, iar unul dintre ei l-ar fi lovit şi i-ar fi rupt masca de protecţie.

Primarul Ion Georgescu a declarat, într-o intervenție telefonică la Antena 3, că individul a intrat la el în birou, împreună cu o altă persoană, înjurându-i pe el şi pe un fost comisar, în timp ce alte două persoane îi așteptau pe cei doi afară.

Interlopul: Nicio instituție nu are ce să-mi facă

„În jurul orei 21:15 eram în birou și citeam niște materiale și m-am pomenit cu doi domni la mine în birou, începând sa înjure pe comisarul Mihalcea și pe mine. Am apelat la postul de pază, le-am cerut să intre. A urmat o altercație, iar paza a reușit să-i scoată afară din birou. Am sunat la Poliția Orașului Mioveni.

A fost o altercație și verbală, dar și fizică. Eu nu am vorbit cu acest individ în ultimii șapte ani. Am depus plângere la poliție, ei sunt încă acolo în audiere. Înăuntru au fost două persoane și alte două erau afară, așteptau într-o mașină de culoare închisă. Deocamdată totul este în desfășurare, ridică imaginile de pe cameră, e o echipă formată din 3-4 persoane care fac o anchetă. Este un incident care m-a șocat și este foarte grav. Această persoană spune că nici o instituție nu are ce să-i facă. Este foarte periculos pentru statul de drept.

Am vorbit cu ofițerul, cu avocatul și o să depun o plângere care să-mi asigure securitatea, atât mie cât și familiei mele. Mi se pare periculos ce spune el, că nici o instituție nu a reușit să-i facă nimic în ultimul an de zile. Sunt speriat. Trimit avocatul ca să formuleze ce este de formulat în termeni juridici” a declarat Ion Georgescu, primarul din Mioveni.

IPJ Argeş, confirmă că a demarat o anchetă cu privire la agresiunea primarului din Mioveni

„În jurul orei 21:00, polițiștii din cadrul Poliției orașului Mioveni au fost sesizați cu privire la faptul că primarul localității ar fi fost agresat, pe fondul unei stări conflictuale cu două persoane, în timp ce se aflau la sediul instituției. Polițiștii au identificat persoanele implicate, care au fost conduse la sediul poliției pentru cercetări”, a transmis Florin Popa, purtător de cuvânt IPJ Argeş.

Presa din Argeş a scris de-a lungul timpului despre Stelică Crăciun că este reprezentantul unuia dintre cele mai violente clanuri de infractori, trimis în judecată pentru mai multe infracțiuni, inclusiv șantaj.