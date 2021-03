Pacienți legați de paturi și sedați, un scandal uriaș care se va lăsa cu dosar penal. Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu urmează să se autosesizeze în acest caz. Care a devenit public în urma dezvăluirilor făcute de un fost asistent medical de la Spitalul Județean din Sibiu. Dosarul penal va viza cercetarea pentru omor. A anunțat Ion Veștemean, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, conform turnulsfatului.ro.

Pacienți legați de paturi și sedați, se deschide dosar penal

Dezvăluirile asistentului, care a rămas anonim, au fost făcute sub forma anonimatului pentru sursa citată. „Pe un om cu insuficiență respiratorie dacă îl sedezi, moare. Pentru că în insuficiență respiratorie nu se dă de dormit și seara. Se face terapie. Se face oxigeno-terapie. Cum îți explici că vine din spital un caz. O doamnă operată, deschisă, închisă de un chirurg anume.

O ciroză hepatică. S-a gândit să o ducă în modular să mai moară unul de COVID. Da, oamenii se omoară. Și eu am omorât oameni, pentru că am lucrat acolo. Chiar dacă din toate puterile mele am încercat să fac totul să nu încarc acele seringi cu sedare”. Au fost afirmațiile asistentului care a deschis Cutia Pandorei.

„Mă închinam, nu-mi venea să cred”

„Eu am intrat cu alt scop acolo. Am intrat prost, nevinovat, plin de energie, cu sufletul curat să ajutăm că m-am săturat de COVID. Și când colo… Eu nu m-am făcut asistent să-i omor prin sedare. Nu vreau ca mama mea să se răsucească în mormânt, să spună ăsta nu e copilul meu. Din prima zi când am intrat, m-am îmbrăcat și mi s-a făcut rău. Mă închinam, nu-mi venea să cred. Am mers acasă, nu se poate. Salvatorul nu poate fi criminal, el trebuie să salveze vieți. Ce am văzut eu nu poate fi închipuit de o viață de om.” A mai afirmat cadrul medical.

„Din cauza CPAP-ului, inspirul și expirul omului nu se activează, nu mai are aer și omul se asfixiază și devine agitat. Când devine agitat, îl sedează. Au fost cazuri când din disperare că rămân fără aer, au devenit agitați și și-au rupt branulele, legăturile. Dar de aici, să-i sedezi până la moarte, să-i răstignești ca pe vite și să-i legi de paturi e cale lungă.” Au mai fost câteva din afirmațiile șocante.