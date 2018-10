Caz INCREDIBIL la o echipă de handbal juniori. Jucătoare AGRESATĂ de antrenoare. FRH a fost sesizată

Alexandra Miulescu, prezentă la un meci de handbal a fost consternată când a văzut cum antrenoarea Morari a avut un comportament agresiv față de o jucătoare. Femeia filma cu telefonul mobil meciul de handbal junioare de la CSS6 când a surprins niște scene incredibile.





Imediat s-a hotărât să sesizeze forurile competente pentru a lua măsuri împotriva antrenoarei, potrivit dcnews.ro

"Copilul meu este încris la CSS2, dar am mers la acel club să văd meciul. De obicei mergem la meciuri chiar dacă nu joacă copiii noștri ca să ne bucurăm de ceea ce pot face juniorii noștri. Sunt parinți care au avut copii la echipa doamnei Morari. O fetiță știu că s-a lăsat de handbal din ceea ce spunea mama ei. Am făcut o sesizare către Federația Română de Handbal(FRH) și aștept un răspuns. Doamna Vărzaru, secretarul general al FRH, nu încurajează un astfel de comportament și a răspuns pozitiv la sesizarea mea.

Am atașat ca probă acest filmuleț și am descris cum jucătoarea care a ieșit de pe teren a fost lovită de doamna antrenor Morari. Am primit mesaje prin care mi-au transmis că ar trebui să tac din gură. Nu știu cine sunt persoanele, dar sigur aveau legătură cu situația. Sunt fetițe de 15, 16 la această echipă și sunt copii buni. Am fost oripilată ca mamă de copil care joacă handbal. Am văzut foarte multe meciuri și nu am surprins niciodată așa ceva. Părinții acelor fetițe susțin, se pare, acest comportament al doamnei Morari că duminica aceasta, la meci, își dădeau coate și spuneau uite-o pe aia care filmează și au anunțat-o pe antrenoare și aceasta și-a schimbat radical atitudinea", a povestit, revoltată, Alexandra Miulescu.

Cristina Vărzaru, secretar general al FRH, a confirmat că sesizarea a ajuns la comisia de disciplină care va analiza cazul.

Pagina 1 din 1