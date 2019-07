Sofia Chiţoran, bunica de 83 de ani angajată ca femeie de serviciu la grădiniţa din localitatea Leurda, judeţul Gorj, a decis să nu se renunțe la job. Ea este cea mai în vârstă angajată a Inspectoratului Şcolar și a avut nevoie de acordul medicilor pentru a putea merge în continuare la lucru.

„Mai rămân să lucrez la grădiniță. Dacă vor găsi pe altcineva, voi da în primire. Am luat această hotărâre pentru copii. Și în vacanță merg, mai fac curat prin curte, nu pot să stau așa. Mai vin copiii să se joace, trebuie să am grijă să nu spargă geamurile. Trebuie să dau cu sapa la flori, să fie frumos pe afară. În septembrie, când începe școala, am auzit că începe pe 9, înainte ștergem geamurile, facem curat peste tot, în interior. Focul îl facem din octombrie. Copiii sunt bucuroși, ei pe mine mă cunosc, m-au rugat părinții, copiii, să rămân. Și eu vreau. Cu ei m-am învățat de atâția ani, 41 de ani de când lucrez cu ei. Ziua mea este pe 5 noiembrie și vreau să sărbătoresc cu copiii, le aduc suc, bomboane. Sunt sănătoasă”, a declarat Sofia Chițoran, care are un contract de două ore pe zi la unitatea de învățământ.

Dorința de a rămâne să lucreze la grădiniță este respectată de fiul ei. „Vrea să lucreze în continuare. A făcut vizita medicală, e valabilă șase luni. Trebuie să mergem iar după cele șase luni. Mama vrea să rămână, ea zice că se termină grădinița înaintea ei. Eu sunt de acord să rămână, este viața ei”, a spus Eugen Chițoran, fiul bunicii Sofia, conform Ziaristii.

Camelia Barbu, directorul Grădiniţei cu Program Normal Leurda, din oraşul Motru, susține că femeia de 83 de ani va efectua controlul medical periodic și își va putea continua activitatea la grădiniță.

„Este ok, cum să nu! Din punctul meu de vedere poate să lucreze. I-a dat medicul pe șase luni și probabil merge la control după șase luni și e decizia medicului de medicina muncii, nu a mea”, a precizat Camelia Barbu.

