Cauza oficială a morții lui Ace Frehley, fondator KISS, dezvăluită

Legendarul chitarist şi membru fondator al trupei KISS, Ace Frehley, a murit pe data de 16 octombrie 2025, la vârsta de 74 de ani.

Conform raportului oficial al biroului examinatorului medical din regiunea Morris County, New Jersey, cauza morţii sale a fost trauma craniană prin lovire („blunt trauma”) suferită în urma unei căzături, iar clasificarea morții este „accident”.

Raportul biroului examinatorului medical menţionează că Frehley a suferit fracturi la partea din spate a craniului, un hematom subdural (acumulare de sânge între stratul protector al creierului şi creier) şi o lovitură la cap în urma unei căzături.

Potrivit surselor, muzicianul ar fi suferit anterior în luna septembrie 2025 o căzătură „minoră” în studioul său, care a dus la amânarea unor spectacole programate.

Ulterior, pe 6 octombrie 2025, au fost anulate restul concertelor sale planificate pentru 2025, invocându‑se „probleme medicale continue”.

Familia lui Ace Frehley a transmis, printr‑un comunicat oficial, următoarele:

„Suntem complet devastaţi şi cu inima frântă.” „În ultimele momente, am avut norocul să fim înconjuraţi de cuvinte iubitoare, gânduri cochete, rugăciuni şi intenţii paşnice pe măsură ce a părăsit acest pământ.” „Îi preţuim toate cele mai frumoase amintiri, râsul său, şi celebrăm forţele şi bunătatea pe care le‑a dăruit altora. Amplitudinea trecerii sale este de proporţii epice şi dincolo de înţelegere. Reflectând asupra tuturor realizărilor sale incredibile, amintirea lui Ace va continua să trăiască pentru totdeauna!”

De asemenea, membrii rămaşi ai trupei KISS au comentat:

„Ne simţim devastaţi de trecerea lui Ace Frehley. A fost un soldat rock esenţial şi de neînlocuit în unele dintre cele mai formative capitole fundamentale ale trupei şi istoriei sale. El este şi va fi întotdeauna parte din moştenirea KISS‑ului.” „Gândurile noastre sunt cu Jeanette, Monique şi toţi cei care l‑au iubit, inclusiv fanii noştri din întreaga lume.”

Ace Frehley a fost unul dintre membrii fondatori ai KISS, alături de Paul Stanley, Gene Simmons şi Peter Criss, formaţie înfiinţată în 1973 în New York.

A jucat un rol important în definirea stilului grupului — atât sonor, cât şi vizual — şi, după plecarea sa în 1982, a continuat o carieră solo, dar şi cu proiectul „Frehley’s Comet”.

Moartea sa marchează primul deces din rândul membrilor fondatori ai KISS. Los Angeles Times