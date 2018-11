Destin TRAGIC! Cauza morții TINEREI dansatoare, moartă pe SCENĂ

Noi informații apar în cazul tinerei dansatoare care a murit, sâmbătă, în timp ce dansa pe o scenă în județul Arad. Potrivit medicilor, artista suferea de o afecțiune la inimă.





Diana, în vârstă de 33 de ani, a murit sâmbătă după ce a leșinat în timp ce dansa la Balul Bobocilor unui liceu din Sebiș. Ea dansa împreună cu soțul său.

Diana și Andrei Jivan formau un cuplu de dansatori și, potrivit informațiilor postate pe Facebook, aveau o școală de dans. Andrei a transmis un mesaj trist: „ Aseara 09.11.2018 Scumpa mea Sotie s-a stins din viata in urma unui stop cardio-respirator... Imi doresc mult sa nu fiu bombardat cu multe telefoane. Dumnezeu s-o odihneasca in pace!”

Potrivit informațiilor medicilor, cauza exactă a morții va fi stabilită în urma unei autopsii, dar Diana suferea de o malformație congenitală la inimă, despre care nu ar fi știut, informează observator.tv.

”Sunt efectiv șocat de cele întâmplate. (...) Am încercat să facem tot ce se putea face. Când a ajuns la camera de gardă fata nu era în stop cardiac. S-a stopat ulterior”, a declarat Dr. Cristian Sârb, medicul care a resucitat-o.

