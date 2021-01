În opinia PSD, oficialii de la Bruxelles ar fi supăraţi pe Florin Cîţu pentru „cât de tare i-a minţit el pe români când a umflat din pix valoarea finanţărilor acordate economiei pentru a depăşi criza COVID-19”.

Atac la „Premierul-Datorie Cîţu”

„Premierul-Datorie Cîţu este supărat că Bruxelles-ul a dezvăluit cât de tare i-a minţit el pe români când a umflat din pix valoarea finanţărilor acordate economiei pentru a depăşi criza COVID-19. În realitate, pe mâna lui Cîţu, România a atins recordul celui mai firav pachet de stimulare dintre ţările UE, de doar 1,4% din PIB – de 5 sau chiar 10 ori mai puţin decât vecinii săi! Degeaba vrea Cîţu să răstălmăcească scrisoarea CE şi să facă din negru alb. Comisia Europeană spune clar că derapajul fiscal-bugetar se instalase în România încă din martie 2020, ‘before COVID outbreak’ (înainte de criza COVID-19 – traducere pentru absolventul de universitate americană Florin Cîţu). Nu le pasă deloc de ţară”, scrie în mesajul postat pe pagina oficială de Facebook a PSD-ului.

Şi continuă: „Orban împarte funcţii filialelor PNL, în timp ce viaţa românilor se degradează dramatic. Farmaciile sunt în pericol să rămână fără tratamente esenţiale pentru pacienţi, după ce statul a întârziat şi 150 de zile plata medicamentelor. Fiscul a început prigoana împotriva datornicilor chiar de Revelion, iar acum vrea să impoziteze ajutoarele de stat primite de români în pandemie. Milioane de români s-au trezit cu factura la energie scumpită fiindcă Guvernul PNL n-a vrut să definească prin lege consumatorul vulnerabil. La ordinul supra-premierului Iohannis, care conduce Cabinetul stil cîţu-cîţu, ca pe un animal de companie, guvernarea ţeparilor duce ţara direct în prăpastie”, afirmă PSD.

Florin Cîţu acuză faptul că circulă un fake news despre o scrisoare a Comisiei Europene pentru Ministerul Finanţelor, explicând că documentul este în limba engleză, iar acest lucru este o barieră pentru PSD.

Premierul Cîţu, replică pentru PSD

PSD continua campania de fake news. De câteva zile circulă un fake news despre o scrisoare a CE pentru Ministerul Finanțelor din România. Există o singură explicație pentru acest fake news. Scrisoarea este în engleză iar la PSD este clar o barieră acest lucru.

Ce apare în scrisoare:

1. “According to our analysis, the large general government deficit and rapidly growing debt ratio are largely the result of policy decisions adopted by România before the COVID-19 outbreak.”.

Adică – deficitul de anul trecut în mare parte se datorează politicilor adoptate de România înainte de izbucnirea COVID-19. Simplu: de guvernul socialist.

2. These decisions include the pro-cyclical fiscal policy between 2016 and 2018, when the government deficit was close to 3% of GDP notwithstanding a favourable economic situation, as well as the large unfunded pension increases that lead to a permanent increase în the budget deficit.

În traducere pentru PSD – în loc să aveți surplus bugetar în perioada 2016-2018 v-ați bătut joc de economie. Mai mult ați adoptat o lege a pensiilor care nu avea finanțarea asigurată.

3. The Commission will reassess România’s budgetary situation în spring 2021 and, if appropriate, will propose new steps under the EDP.

CE așteaptă până în primăvară, după ce aprobăm bugetul, pentru a avea o opinie despre situația economică a României.

4. This corrective action need not and should not undermine the necessary efforts to support the health system and the economy în order to effectively combat the pandemic and its economic and social consequences. Aș highlighted în our previous letter to Minister of Public Finance Cîtu of 19 September 2020, the measures to support the recovery throughout 2021 should be tailored to România’s specific situation and should be well-targeted and temporary.

Adică, da, vă susținem să luați măsuri, să reduceți semnificativ defictul bugetar, dar înțelegem că încă suntem în pandemie și este nevoie de cheltuieli suplimentare pentru sănătate.

5. We would welcome further efforts by the Government to limit any structural negative budgetary impact of the measures taken. At the same time, România should avoid introducing new measures with a permanent negative impact on the budget balance.

Foarte important. Mai clar de atât nu se putea. CE susține eforturile guvernului pentru reformă (am anunțat deja o parte din măsuri și mai urmează altele) și nu susține măsuri care reduc permantent veniturile bugetare sau cresc permanent cheltuielile bugetare. Am zis că nu voi accepta astfel de măsuri și este bine că și CE susține acest lucru public.