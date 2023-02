Catina Roman, despre acuzațiile aduse de Oana Roman: „Sunt pe pastile, pe antidepresive”

După ce Oana Roman a acuzat-o că nu își vizitează mama la azil, Catinca Roman a declarat că a fost mai absentă din cauza morții tatălui ei, Iosif Zilahy. Ea a mai spus că nu a mai mers la Mioara Roman în ultima perioadă pentru că nu vrea ca aceasta să o vadă depresivă.

„Sunt pe pastile, pe antidepresive, de când a murit tata. Nu am putut să trec peste dispariția lui, deși la început așa se părea. Eu am fost la un specialist care m-a diagnosticat cu o depresie serioasă și mi-a dat tratament medicamentos. Trebuie să treacă ceva timp ca să-și facă efectul”, a dezvăluit Catinca Roman.

Catinca a mai declarat că a fost nevoită să se mute la fiica ei, Calina, pentru a trece peste această perioadă dificilă. „M-am mutat la fiica mea, Calina, pentru că, pur și simplu, eu am putut să mai stau singură în casă. Culmea, eu care, de felul meu, sunt mai solitară așa. Toată viața am stat singură. Calina a văzut, însă, că mă simțeam rău și a încercat din răsputeri să mă scoată din depresie”, a mai spus Catinca.

Catinca Roman, în război cu Oana Roman

Catinca Roman a spus că singurul motiv pentru care nu și-a vizitat mama este că nu a vrut ca aceasta să o vadă tristă. Ea a mai declarat că acuzațiile Oanei Roman sunt departe de adevăr.

„Mama este tocmai în Snagov, iar eu sunt sub tratament antidepresiv și nu mai pot sa conduc până la ea la centru unde este internată. Când iei pastiele așa de puternice, nu poți să mai conduci, este specificat și în prospect. Nu m-am fofilat deloc să merg s-o văd ca nu am de ce. Pentru mine familia a fost foarte importantă, dar lucrurile nu au mers prea bine pe partea asta în ultimii ani și asta m-a consumat foarte tare.

Eu m-am implicat în alegerea unui nou centru pentru mama. Ea a avut două episoade destul de rele. Puteam să o pierdem de atunci. Eu, inițial, nu am vrut să-i spun că a murit tata, dar ea a aflat de la televizor, de la știri. Plus că e complicat s-o văd pe mama în starea în care este acum. M-am gândit că nici ei nu i-ar face bine să mă vadă așa. Ea este o fire foarte senzorială, simte tot, ar fi simțit și starea mea proastă”, a adăugat aceasta pentru Click.