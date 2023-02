Catinca Roman, în război cu Oana Roman. De ce s-au certat cele două surori. „E problema ei ce postează…”

Oana Roman a declarat că sora ei, Catinca Roman, nu și-a mai vizitat mama de șase luni și că nu este normal să fie indiferentă față de femeia care a crescut-o. La scurt timp, aceasta a recunoscut că nu a mai avut timp să meargă la azil din cauza unor probleme, dar că se va duce mâine la prima oră.

Oana Roman le-a povestit fanilor că se simte dezamăgită. Ea s-a certat cu Marius Elisei, dar și cu sora ei. Vedeta a declarat că aceasta refuză să își viziteze mama la azil, chiar dacă este grav bolnavă. Catinca Roman i-ar fi spus că nu mai are rost să meargă la Mioara Roman.

Aceasta a mai povestit că nici Marius Elisei nu se ocupă de creșterea fetiței lor, Iza, și că încearcă să se descurce singură.

„Azi, sora mea mi-a spus că nu se duce să o vadă pe mama ( pe care nu a văzut-o de peste 6 luni) pentru că nu consideră că mai are vreun motiv să o vadă. Va urma jihad după aceste spuse ale mele, dar nu-mi pasă. Adevărul este ăsta și eu nu-l mai ascund”, a spus Oana Roman pe pagina sa de Instagram.

Catinca Roman a recunoscut

După aceste acuzații, Catinca Roman a recunoscut că nu a mai fost să o vadă pe Mioara Roman din cauza unor probleme, dar că se va revanșa. Ea a mai declarat că sora ei, Oana Roman, are dreptul să posteze ce dorește, chiar dacă spune lucruri neadevărate.

„Nu vreau să comentez nimic din ce a spus Oana. Ceea ce vreau să spun e că mâine dimineață programez să mă duc la mama, atât am de comentat. Într-adevăr, am fost mai puțin în ultimul timp pentru că am fost foarte afectată de problema cu tata și nu m-am simțit bine, dar de acum mi-am revenit și de mâine o să reîncep să o vizitez. În rest, e problema ei ce postează”, a spus Catinca Roman pentru Spynews.ro.