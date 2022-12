Cum se simte Mioara Roman? Oana Roman, noi dezvăluiri despre starea de sănătate a mamei sale

Fosta soţie a lui Petre Roman, Mioara Roman, a fost internată în spital după care a fost supusă unei operații destul de complicate, i s-a pus o proteză de șold, după fractură.

„Mama a ieșit cu bine din operație. Urmează perioada post operație, sperăm să nu apară complicații și să fie totul bine. Mulțumesc din suflet echipei de doctori și vouă tuturor că v-ați rugat colectiv pentru ea. Este înălțător să știi că mii de oameni se roagă în același timp pentru mama. Sunt profund recunoscătoare tuturor”, a transmis Oana Roman.

E foarte bine, recuperarea ei a decurs extraordinar

Oana Roman a anunţat că mama ei își revine uşor după recuperare, spunând că în prezent este foarte bine, iar recuperarea Mioarei Roman a „decurs extraordinar”, mai ales pentru a avut grijă să o ducă într-un loc unde să aibă parte de îngrijiri la un nivel foarte înalt.

„E foarte bine, recuperarea ei a decurs extraordinar, pentru că am ales să o duc într-un loc unde a putut să facă recuperare medicală la un nivel foarte înalt. Merge mult mai bine, se deplasează mult mai bine, e foarte ok, e foarte bine îngrijită într-un loc foarte frumos.

A fost foarte greu, dar și ea s-a luptat și și-a dorit să se recupereze. Au fost foarte mulți care mi-au spus că la vârsta asta, cu problemele ei, are proteză de șold, probabil că o să rămână la pat… Ei bine, nu a rămas la pat, nu poate să meargă kilometri, dar nu a rămas în pat”, a mărturisit Oana Roman.

Oana Roman: Mi-a scos Dumnezeu în cale și acest loc extraordinar

Oana Roman s-a arătat mulțumită de faptul că a decis să o ducă la o sală de kinetoterapie cu oameni pricepuți, dar și aparate de fizioterapie.

„Mi-a scos Dumnezeu în cale și acest loc extraordinar, unde ea a avut toate condițiile: o sală de kinetoterapie, aparate de fizioterapie, oameni pricepuți care au ajutat-o foarte mult”, a adăugat Oana Roman.

„Mama are multe afecţiuni, dacă o vezi, nu o recunoşti. La ea, îmbătrânirea a fost bruscă. Am vrut să o internez, dar nu am putut din cauza pandemiei. Are un Parkinson foarte agresiv, nu poate să-şi folosească o mână! E greu, nu eşti pregătit!

Tata ştie, dar ce poate să facă? El m-a sunat foarte mult acum, m-a întrebat dacă vreau să mă ajute, să aibă o discuţie cu Marius. Eu nu merg decât la un spital privat, pentru că acolo mi-au salvat viaţa. Mama are boală degenerativă ce nu poate fi controlată”, a povestit Oana, în urmă cu câteva luni, potrivit spynews.ro.