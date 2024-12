Sport Câți copii avea Helmuth Duckadam. Fiica lui cea mare a fost în depresie







Legendarul portar al Stelei Helmuth Duckadam, care a murit la vârsta de 65 de ani, la Spitalul Militar din Capitală, a lăsat în urma sa o familie îndurerată. El a fost căsătorit cu Ildiko vreme de 27 de ani, dar au divorțat pentru că nu a putut să se obișnuiască în Statele Unite ale Amercii.

Câți copii are Helmuth Duckadam

Din acest mariaj, marele portar are doi copii, pe Brigitte și Robert. Câțiva ani mai târziu, Duckadam s-a căsătorit cu Alexandra, cu 20 de ani mai tânără ca el, iar din rodul iubirii lor a venit pe lume Julianne. El avea o relație foarte bune cu copiii lui și își iubea mult soția.

Brigitte Duckadam, fiica din primul mariaj al lui Helmut Duckadam, este căsătorită şi are un băieţel. Fata cea mare a legendarului portar al Stelei, locuiește în Statele Unite ale Americii, alături de familia ei. Lucrează ca asistentă medicală, iar în timpul liber iese cu prietenii.

Fiica lui a trecut greu peste divorț

Fiica cea mare a portarului de la Steaua a spus că a trecut foarte greu peste divorțul părinților săi și că a fost în depresie. Aceasta a declarat că o perioadă a refuzat să vorbească cu tatăl său.

„ Nu mi-am imaginat vreodată că ei se vor despărţi. Pentru mine, şocul despărţirii lor a fost imens. Aproape imposibil de descris. Am căzut într-o depresie şi am refuzat să vorbesc cu tata o perioadă. Mi-a fost teribil de greu să accept ideea separării lor. Cu timpul, am început să înţeleg mai bine că viaţa este compusă şi din momente mai puţin plăcute”, a spus ea.

Soția lui Helmuth Duckadam a fost acceptată cu greu

Brigitte Duckadam a spus că a acceptat-o foarte greu pe Alexandra, actuala soție a legendarului portar, pentru că era apropiată de vârsta ei. Aceasta a declarat că a început să se înțeleagă bine cu Alexandra când a văzut că tatăl lui este fericit.

„La început, m-am acomodat greu cu ideea, deoarece vârsta ei era foarte apropiată de a mea şi a fratelui meu. Dar, după ce am văzut că tata e fericit alături de ea, între noi a început să fie o relaţie din ce în ce mai bună. Julianne, fiica lor, sora mea vitregă, este o bomboană de copil şi nu am cum să nu o iubesc”, a spus ea pentru Libertatea.