Câți bani primește lunar Oana Zăvoranu, după ce a acceptat să fie consilierul de imagine al primarului Popescu Piedone

Oana Zăvoranu a fost cooptată în echipa administrativă a lui Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5. Fosta actriță a vorbit despre noua ei funcție, cea de consilier de imagine al edilului. Ea a precizat că nu este practic angajată a primăriei și nu încasează niciun ban pentru activitatea sa.

Oana Zăvoranu nu este angajată la Primăria Sectorului 5 și nu încasează niciun ban

„Cu zâmbetul pe buze și cu încredere în mine, eu nu sunt angajatul primăriei, eu nu sunt plătita, nu sunt remunerată, nu ajung la Oana Zăvoranu în buzunar bani publici. Pur și simplu consider că am lucruri de spus, de făcut, mă voi ocupa de partea de comunicare, de tot ce înseamnă mass-media, showbiz.

Mi-am descoperit și calități de bun manager, bun gospodar, așa sunt eu în casa mea, în business-urile mele, mi le gospodăresc eu cu soțul meu, dar mai ales în primul rând cu mine”, a spus Oana Zăvoranu la emisiunea Xtra Night Show de la Antena Stars.

Oana nu are o necesitate de bani. Are o experienţă vastă în domeniul TV. Îmi aduc aminte că în urmă cu mulți ani, când făcea o emisiune, am fost invitatul ei, ne cunoaştem de atunci. Am avut o relaţie foarte frumoasă de-a lungul timpului”, declara primarul Cristian Popescu Piedone pentru hotnews.

A fost apropiată de Corneliu Vadim Tudor și Partidul România Mare

Oana Zăvoranu a postat o poză pe contul personal de Facebook a cărei descriere a luat prin surprindere pe toată lumea. În imagine, diva noastră este extrem de apropiată de primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone. Reprezentativ pentru imagine au fost cuvintele scrise de artistă, „În vizită la viitorul meu ȘEF.”

Nu este pentru prima dată când Oana Zăvoranu cochetează cu lumea politică. Vedeta a fost membru al Partidului România Mare (PRM), iar în 2008, Corneliu Vadim Tudor anunța că aceasta va candida pentru un post de deputat sau senator.