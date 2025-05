Câteva mii de germani au cerut, în stradă, interzicerea AfD

Mii de oameni au protestat duminică în Germania pentru interzicerea partidul AfD. Această acțiune are loc în contextul în care AfD contestă decizia serviciilor de informații interne de a-l considera „extremist” de dreapta, conform AFP.

Protestatarii s-au mobilizat în peste 60 de orașe, de la Koln la Hamburg, inclusiv Berlin, la inițiativa rețelei asociative „Zusammen gegen Rechts” („Împreună împotriva dreptei”).

„AfD nu este un partid normal şi nu trebuie tratat ca atare. Acum este timpul să examinăm serios interzicerea partidului”, se arată pe site-ul reţelei.

La Berlin, mitingul de la celebra Poartă Brandenburg a reunit în cursul după-amiezii peste 7.000 de participanți, conform organizatorilor, sau 3.000, conform estimărilor poliției.

Aceștia au strigat „toți împreună împotriva fascismului”, purtând steaguri în culorile curcubeului și afișând pancarte împotriva partidului care a obținut 20% din voturi la ultimele alegeri legislative.

▶️ A mass demonstration against the right-wing forces and Alternative for #Germany (AfD) is taking place in #Berlin, a TASS correspondent reports Initially, the organizers said that 5,000 people would take part in the demonstration. Berlin's police confirmed 4,000 participants… pic.twitter.com/zf9TdcFkfM

— Uncensored News (@Uncensorednewsw) May 11, 2025