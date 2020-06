Câteva lucruri mai puțin cunoscute despre cafeaua espresso

Toată lumea știe ce este espresso, cafeaua concentrată, pregătită sub presiune, originară din Italia. Cu siguranță nu există băutor de cafea care să n-o fi încercat măcar o dată și care să nu fi fost impresionat de aroma intensă. Cafeaua espresso se prepară într-un aparat special, espressor, care acționează sub presiune, iar numele vine de la timpul scurt de preparare. Este nevoie de mai puțin de jumătate de minut.