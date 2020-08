Anul trecut, suprafaţa pădurilor a fost de 6,427 milioane hectare, speciile de răşinoase acoperind 1,915 milioane hectare (respectiv 29,8%), iar speciile de foioase 4,512 milioane hectare (respectiv 70,2%).

Proprietatea publică reprezenta 64,3% din suprafaţa totală a fondului forestier naţional, fiind administrată în principal de către Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva (75,1%), iar proprietatea privată reprezenta 35,7%, fiind administrată în cea mai mare parte de structurile silvice private (95,5%).

„Suprafaţa fondului forestier în proprietate privată are o tendinţă crescătoare, în defavoarea suprafeţei în proprietate publică, datorită continuării procesului de retrocedare a pădurilor”, semnalează INS.

Repartizarea fondului forestier naţional pe regiuni de dezvoltare şi judeţe este neuniformă, în funcţie de condiţiile fizico-geografice şi dezvoltarea economico – socială a zonei.

În 2019, fondul forestier era concentrat într-o proporţie însemnată în regiunile de dezvoltare Centru (19,3% din totalul fondului forestier) şi Nord-Est (18,2%), urmate de regiunile de dezvoltare Vest (16,2%), Nord-Vest (15,2%), Sud-Vest-Oltenia (12,3%), Sud-Muntenia (10%), Sud-Est (8,4%) şi Bucureşti-Ilfov (0,4%).

Suprafeţe mai mari de fond forestier se înregistrau, anul trecut, în judeţele Suceava (438.000 hectare), Caraş-Severin (431.000 hectare), Hunedoara (318.000 hectare), Argeş (277.000 hectare), Vâlcea (272.000 hectare), Bacău (272.000 hectare), Harghita (264.000 hectare), Neamţ (263.000 hectare) şi Maramureş (260.000 hectare).

Franța are 30% din teritoriu ocupat de păduri, în timp ce în Germania proporția este de 32% terenturi împădurite din total. Ungaria, o țară de câmpie, are 19% din teritoriu acoperit de păduri, iar Bulgaria vecină, mult mai asemănătoare cu noi ca relief, are 31% păduri, cu 4 procente peste România.

Și nici nu ne comparăm cu Spania, unde pădurile și zonele cu iarbă și copaci depășesc jumătate din totalul teritoriului – 51%, dar suntem mult peste Marea Britanie, care are doar 12,9% din suprafața totală a țării acoperită cu păduri.