Câte clase a terminat, de fapt, Alex Velea. Soțul Antoniei a povestit cum a rămas repetent

Alex Velea a dezvăluit că a avut o mulțime de probleme la școală, dar nu pentru că nu îi plăcea să învețe. Artistul a explicat că avea rezultate bune la învățătură, dar pentru că era mereu plecat la evenimente și concerte nu putea ajunge pentru la ore. Acest lucru a condus la o mulțime de absențe, iar Alex Velea a rămas repetent. Soțul Antoniei a mai adăugat că a fost la o mulțime de olimpiade la diferite materii.

Cea care l-a ambiționat pe artist să nu renunțe la școală a fost chiar mama sa. Alex Velea a mărturisit că cea care i-a dat viață a fost motivul pentru care și-a continuat studiile. Soțul Antoniei a decis ulterior să meargă la facultate de dragul părinților. Mama cântărețului nu credea că fiul său ar putea să aibă o carieră de succes în industria muzicală și a insistat să facă o facultate.

Ce facultate a urmat Alex Velea

Puține persoane știu că artistul are diplomă de inginer. „Mama era disperată. Îmi zicea să mă duc la școală, nu avea încredere. Când am dat licența, am zis că știu doar titlul, profesorii se uitau la mine, colegii la fel, probabil se așteptau să încep să cânt”, a povestit Alex Velea. Cântărețul a urmat cursurile Facultății de Inginerie și Protecția Mediului în Industrie pentru părinții săi. El chiar le-a spus profesorilor că nu o să lucreze niciodată în acest domeniu, dar că și-a dorit să termine facultatea ca să îi îndeplinească dorința mamei sale.

„Mama insista mereu și mi-a explicat că școala e primordială, că are prioritate. Eu le-am făcut pe plac părinților mei, dar în capul meu visam să fiu cântăreț. Asta s-a întâmplat până la facultate, și facultatea am făcut-o tot de dragul lor, adică nu o să profesez niciodată. Eu sunt inginer, am terminat inginerie și protecția mediului în industrie.”, a povestit Alex Velea la Xtra Night Show.