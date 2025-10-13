Cătălin Zisu și complicele său rămân sub control judiciar. Generalul făcuse plângere împotriva ordonanței DNA

Curtea de Apel București a decis luni, 13 octombrie 2025, ca generalul Cătălin Ștefăniță Zisu să rămână sub măsura controlului judiciar pe cauțiune. Aceeași măsură a fost dispusă și pentru colonelul Lucian Amorăriței, considerat complice al generalului. „Respinge ca nefondată plângerea formulată de petentul-inculpat Zisu Cătălin Ştefăniţă împotriva ordonanţei nr. 30/3/P/2024 din data de 06.10.2025 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiuni de corupţie săvârşite de militari”, se arată în decizia Curții de Apel.

Instanța a respins plângerea formulată de cei doi împotriva ordonanței DNA prin care fusese menținută măsura preventivă.

Judecătorii au considerat nefondată cererea inculpatului, care contesta decizia procurorilor Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul care instrumentează dosare de corupție în care sunt implicați militari. Astfel, controlul judiciar rămâne valabil, iar generalul este obligat să respecte toate condițiile impuse prin această măsură.

Totodată, instanța l-a obligat pe Cătălin Ștefăniță Zisu să plătească 300 de lei reprezentând cheltuieli judiciare către stat. Decizia Curții de Apel este definitivă și nu mai poate fi atacată.

Și colonelul Lucian Amorăriței, considerat complice al generalului Cătălin Ștefăniță Zisu, rămâne sub măsura controlului judiciar. Instanța a respins plângerea formulată de acesta împotriva deciziei DNA prin care fusese menținută măsura preventivă.

Judecătorii au considerat că nu există motive temeinice pentru ridicarea controlului judiciar, astfel că Lucian Amorăriței va trebui să respecte în continuare condițiile impuse de procurori, cum ar fi interdicția de a părăsi țara sau de a lua legătura cu anumite persoane implicate în dosar.

Totodată, Curtea l-a obligat pe inculpat să achite statului suma de 300 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare. Decizia este definitivă, ceea ce înseamnă că măsura controlului judiciar rămâne în vigoare și nu mai poate fi contestată.

Potrivit DNA, generalul Zisu este cercetat pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu, în formă continuată, faptă prin care ar fi obținut pentru sine sau pentru alte persoane un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave.

Anchetatorii militari afirmă că, în perioada noiembrie 2022 – decembrie 2023, generalul, alături de colonelul în rezervă Lucian Amorăriței, ar fi semnat mai multe documente care certificau în mod fals executarea lucrărilor prevăzute într-un contract încheiat cu firma Garden Center Grup SRL. Proiectul avea ca obiect modernizarea cimitirului militar din Cazarma 3430 București și includea lucrări precum realizarea racordurilor la rețelele de utilități, iluminat exterior, amenajarea terenului și construirea platformelor pentru deșeuri.

Contractul fusese încheiat în martie 2022 între unitatea militară și societatea Garden Center Grup SRL, reprezentată de administratorul O.I., și avea o valoare totală de 41.676.698 lei, TVA inclus. Printre lucrările prevăzute se aflau: desfacerea împrejmuirii existente, executarea racordurilor electrice subterane și a rețelelor de apă și canalizare, construirea unei stații de pompare a apelor pluviale, amenajarea spațiilor verzi, realizarea drumurilor și a aleilor, precum și montarea sistemului de iluminat exterior.

DNA anunță că generalul Zisu este urmărit penal pentru abuz în serviciu, în formă continuată, faptă prin care ar fi obținut beneficii necuvenite pentru sine sau pentru alte persoane, cu consecințe deosebit de grave.

Conform anchetatorilor militari, în perioada noiembrie 2022 – decembrie 2023, generalul, alături de colonelul în rezervă Lucian Amorăriței, ar fi semnat documente care confirmau în mod fals executarea unor lucrări prevăzute într-un contract derulat cu firma Garden Center Grup SRL. Proiectul se referea la modernizarea cimitirului militar din Cazarma 3430 București și includea intervenții precum racordarea la rețele de utilități, instalarea sistemului de iluminat, amenajarea terenului și construirea platformelor pentru colectarea deșeurilor.

Contractul, în valoare de 41.676.698 lei (inclusiv TVA), fusese încheiat în martie 2022 între unitatea militară și compania Garden Center Grup SRL, administrată de O.I. Printre lucrările stipulate se numărau: desfacerea împrejmuirii existente, realizarea racordurilor electrice subterane și a rețelelor de apă și canalizare, construirea unei stații de pompare a apelor pluviale, amenajarea spațiilor verzi, execuția drumurilor și aleilor, iluminatul exterior și amenajarea platformelor pentru gunoi.