Actualitate CAB a decis că generalul Zisu rămâne sub control judiciar. Decizia este definitivă







Curtea de Apel București a respins plângerea generalului Cătălin Ștefăniță Zisu împotriva prelungirii măsurii controlului judiciar pe cauțiune, în dosarul DNA privind fapte de corupție săvârșite de militari.

Curtea de Apel București a decis, joi, 14 august 2025, să respingă plângerea formulată de inculpatul general Cătălin Ștefăniță Zisu împotriva ordonanței de prelungire a măsurii preventive a controlului judiciar pe cauțiune, dispusă de Direcția Națională Anticorupție – Structura Centrală.

Hotărârea este definitivă și a fost pronunțată în ședință de cameră de consiliu.

Instanța a reținut că măsura preventivă rămâne justificată în dosarul penal nr. 30/3/P/2024, în care generalul Zisu este urmărit penal pentru fapte de corupție.

Potrivit soluției publicate pe portalul instanțelor:

„În temeiul art. 216 raportat la art. 215¹ alin. 5 din Codul de procedură penală și art. 213 din Codul de procedură penală, respinge, ca neîntemeiată, plângerea formulată de petentul-inculpat Zisu Cătălin-Ștefăniță împotriva ordonanței de prelungire a măsurii preventive a controlului judiciar pe cauțiune, din data de 08.08.2025, emisă de Direcția Națională Anticorupție – Structura Centrală - Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiuni de corupție săvârșite de militari.”

Pe lângă menținerea măsurii preventive, instanța l-a obligat pe inculpat la plata sumei de 400 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat, conform art. 275 alin. 2 din Codul de procedură penală.

Cauza este instrumentată de Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiuni de corupție săvârșite de militari din cadrul DNA – Structura Centrală. Generalul Cătălin Ștefăniță Zisu se află sub control judiciar pe cauțiune, iar măsura a fost prelungită la începutul lunii august 2025.