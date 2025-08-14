CAB a decis că generalul Zisu rămâne sub control judiciar. Decizia este definitivă
- Cristi Buș
- 14 august 2025, 18:21
Curtea de Apel București a respins plângerea generalului Cătălin Ștefăniță Zisu împotriva prelungirii măsurii controlului judiciar pe cauțiune, în dosarul DNA privind fapte de corupție săvârșite de militari.
Decizia instanței în dosarul lui Cătălin Zisu este definitivă
Curtea de Apel București a decis, joi, 14 august 2025, să respingă plângerea formulată de inculpatul general Cătălin Ștefăniță Zisu împotriva ordonanței de prelungire a măsurii preventive a controlului judiciar pe cauțiune, dispusă de Direcția Națională Anticorupție – Structura Centrală.
Hotărârea este definitivă și a fost pronunțată în ședință de cameră de consiliu.
Ce argumente a oferit instanța pentru decizia luată
Instanța a reținut că măsura preventivă rămâne justificată în dosarul penal nr. 30/3/P/2024, în care generalul Zisu este urmărit penal pentru fapte de corupție.
Potrivit soluției publicate pe portalul instanțelor:
„În temeiul art. 216 raportat la art. 215¹ alin. 5 din Codul de procedură penală și art. 213 din Codul de procedură penală, respinge, ca neîntemeiată, plângerea formulată de petentul-inculpat Zisu Cătălin-Ștefăniță împotriva ordonanței de prelungire a măsurii preventive a controlului judiciar pe cauțiune, din data de 08.08.2025, emisă de Direcția Națională Anticorupție – Structura Centrală - Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiuni de corupție săvârșite de militari.”
Pe lângă menținerea măsurii preventive, instanța l-a obligat pe inculpat la plata sumei de 400 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat, conform art. 275 alin. 2 din Codul de procedură penală.
Cauza este instrumentată de Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiuni de corupție săvârșite de militari din cadrul DNA – Structura Centrală. Generalul Cătălin Ștefăniță Zisu se află sub control judiciar pe cauțiune, iar măsura a fost prelungită la începutul lunii august 2025.
