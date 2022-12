Cătălin Scărlătescu, transportat de urgență la spital. Ce s-a întâmplat şi în ce stare se află juratul de la „Chefi la cuțite” 

Cătălin Scărlătescu a ajuns la spital după ce s-a accidentat în cursul zilei de joi, 29 decembrie, și a fost nevoie de intervenția medicilor. Conform informațiilor de ultimă oră, Cătălin Scărlătescu ar fi alunecat alegându-se cu o entorsă.

Juratul avea o agendă destul de încărcată pentru următoarele zile, inclusiv petrecerea revelionului cu iubita sa undeva în Maramureş. Mai mult, pe Cătălin Scărlătescu îl puteți urmări în show-ul de la Antena 1 începând cu data de 15 ianuarie, America Express. Bineînțeles, nu singur, ci însoțit de partenera lui de viață, Doina Teodoru, în aventura vieții lor.

De ce a acceptat provocarea la America Express

Concurenții show-ului America Express au petrecut două luni departe de casă, fiind supuși unor provocări extravagante, menite să le testeze limitele. Cătălin Scărlătescu a mărturisit că a decis să intre în aventura America Express, când chef Bontea i-a zis că greutățile de care se plângeau foștii concurenți nu ar fi adevărate.

„Eu am nevoie de un confort. La mine e foarte simplu: apă cală și prosoape moi. În rest, pot să dorm pe jos. (…) Vreo câteva cazări au fost … nu oribile. Am mai auzit că se văietau, dar mi-a spus Bontea: hai, mă, că e vrăjeală. Am avut o singură cazare spectaculoasă și am avut câteva horror, a mărturisit Cătălin Scărlătescu, în podcast-ul „La fileu”.

Cătălin Scărlătescu şi iubita sa urmau să petreacă Revelionul în Maramureş

Cătălin Scărlătescu și iubita lui, Doina Teodoru aveau în plan ca Anul Nou să-l petreacă în Maramureș, iar imediat după Revelion cei doi au pus la cale să evadeze…. departe de casă, mai precis în Asia.

Nu se ştie deocamdată dacă acest mic incident pe care l-a avut joi, îi va da toate planurile peste cap juratului de la Antena 1.

Iubita sa, mai tânără cu 18 ani decât el, a declarat recent că dorinţa lor este să meargă de Anul Nou în Maramureş: „Revelionul am vrea să-l facem undeva în Maramureș, pentru că am fost vara asta acolo și ne-a plăcut foarte mult. Asta este propunerea lui Cătălin.

Eu, de obicei, petrec Revelionul undeva la cald, nu-mi place absolut deloc frigul. Iar acum uite că voi merge în mijlocul frigului, va fi foarte interesant pentru mine, dar am zis „hai să facem și-asta!.

Și după Revelion ne gândeam să mergem undeva în Asia, nu ne-am hotărât încă unde, dar acolo va fi cald, așa că le împăcăm pe-amândouă”, a declarat Doina Teodoru, potrivit viva.ro.