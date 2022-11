Cătălin Scărlătescu rupe tăcerea. Ce spune despre partenera sa mai tânără cu 18 ani

Cătălin Scărlătescu şi Doina Teodoru formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul autohton. Între ei există o diferență de vârstă de 18 ani, dar nu îi deranjează şi nu-i împiedică să fie fericiți.

Întrebaţi despre prima călătorie pe care au făcut-o împreună și cum a fost, cei doi au spus că au fost în Deltă.

Doina Teodoru: Într-adevăr, amândoi suntem pasionați de asta, cred că prima noastră călătorie împreună a fost în Deltă. El tocmai ce-și făcuse barca și era foarte entuziasmat de asta. Țin minte că ne-am plimbat în Deltă, la un moment dat am rămas fără combustibil și am plutit așa până a venit cineva să ne salveze. Ne place Delta amândurora, iar eu de curând am devenit pasionată de pescuit și am început să-i pun stăpânire și pe barcă, și pe sculele de pescuit. Mi-am luat și eu permisul de barcă de curând.

Cătălin Scărlătescu: Ăsta chiar a fost un lucru la care nu m-așteptam! Într-o zi îmi spune: „Vin și eu cu tine la pește!. Zic: „Ai înnebunit, cum să vii cu mine la pește?! Ce să faci acolo?. Și ce să vezi, i-a intrat pescuitul în sânge în secunda doi, stă șapte ore cu bățu-n mână, prinde pește. Acum, dacă are și permis… Fiți atenți, pescarilor, că mai apare o pescăriță!

Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu, despre căsătorie

Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu au vorbit despre viaţa lor de zi cu zi, despre vacanțe, prieteni, casă şi restaurantul lui.

C: Așa cum a spus și ea, adevărul este că venim din două lumi diferite: ea e genul rucsac, eu sunt genul troller. Și atât de mult a glumit pe seama mea legat de asta… Mi-a zis: „Dacă în America Express aveam troller în loc de rucsac, cum făceai?!. Uite, mergeam pe pietre cu troller-ul. Eu iubesc confortul mult mai mult decât ea. Așa că acum am hotărât să mergem pe calea de mijloc: plecăm din hotelul de patru stele, dar nu stăm în bungalou. Închiriem un apartament decent, de exemplu. Iar Doina, la rândul ei, a avut deschiderea să încerce locurile în care vreau eu să mergem. Pentru că propunerile ei sunt, de multe ori, de-a dreptul nebunești pentru mine. De exemplu, vrea să mergem foarte mult pe jos sau să facem autostopul.

C: Pare ciudat, dar timpul nostru liber e foarte puțin, de fapt. Eu filmez Chefi la cuțite, Doina are turnee cu spectacolele ei… Ce să facem dacă este o actriță superbă, trebuie s-aducă cineva banii-n casă!

D: Atunci când avem acest timp liber, îl petrecem de multe ori la Cătălin la restaurant, unde se adună mulți prieteni. Și, dintr-o simplă cină, ajungem să petrecem până-n zori. Deci ne place compania prietenilor, dar avem și momentele noastre în doi.

Ce spun despre diferența de vârstă de 18 ani

Între Cătălin Scărlătescu şi Doina Teodoru este o diferență de vârstă de 18 ani, dar asta nu-i împiedică să fie foarte fericiţi şi să se înţeleagă mai bine ca oricare alt cuplu de vârste apropiate. Întrebaţi despre prejudecățile din societatea noastră cu privire la diferența de vârstă, cei doi au răspuns:

D: Da, există această prejudecată. Dar ne-am întâlnit și ne-am plăcut, iar pentru noi a fost de-ajuns. Nu se simte diferența de vârstă, dacă mă întrebi pe mine.

C: Între noi este o diferență de 18 ani. Am așteptat-o mult… Ce să fac, dacă s-a născut mai greu?!Eu nu mă simt bătrân. O să vedeți voi la TV ce-a putut să facă un „bătrânel de 51 de ani.

Până-n momentul de față, n-am cerut-o de nevastă

Cătălin Scărlătescu şi Doina Teodoru nu sunt căsătoriți şi nu par genul acela de oameni care doresc cu tot dinadinsul să se lege de un act la Starea Civilă.

C: Până-n momentul de față, n-am cerut-o de nevastă, nu m-a cerut de soț și nu cred că un act, o hârtie semnată ar întări ceva ce e deja consolidat. Nu cred că Doina e genul care ar începe să bată din picior că vrea să se mărite.

D: Da, nu ne-am gândit până acum la căsătorie. Momentan, ne bucurăm foarte mult unul de celălalt și nu mi se pare că acest pas e definitoriu.

Întrebaţi despre planurile de Sărbători au spus că: Revelionul am vrea să-l facem undeva în Maramureș, pentru că am fost vara asta acolo și ne-a plăcut foarte mult. Asta este propunerea lui Cătălin. Eu, de obicei, petrec Revelionul undeva la cald, nu-mi place absolut deloc frigul. Iar acum uite că voi merge în mijlocul frigului, va fi foarte interesant pentru mine, dar am zis „hai să facem și-asta!. Și după Revelion ne gândeam să mergem undeva în Asia, nu ne-am hotărât încă unde, dar acolo va fi cald, așa că le-mpăcăm pe-amândouă, a povestit Doina Teodoru în interviul pentru viva.ro.