Monden Cel mai ascuns secret a ieșit la iveală. Motivul real al plecării lui Cătălin Scărlătescu de la Antena 1







Cătălin Scărlătescu nu a mai putut ține secretul cu privire la plecarea sa de la Antena 1. Juratul de la emisiunea Chefi la Cuțite explicat care a fost, de fapt, motivul real al plecării lui și a celor doi colegi Sorin Bontea și Florin Dumitrescu.

Cătălin Scărlătescu a plecat din cu totul alte motive

Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu au plecat cu mare tam-tam de la Antena 1. Dar până acum nu s-a știut motivul real, iar urmările nu au fost tocmai liniștite deoarece a urmat un scandal uriaș între chefi și trustul media, în instanță.

Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea au spus că-i ajunsese oboseala din cauza emisiunii. Juratul a explicat că el și colegii săi i-ar fi rugat pe șefi să nu mai facă două sezoane pe an, ci doar unul pe a, pentru a putea fi mai mult timp alături de familii.

Cătălin Scărlătescu a declarat: „I-am rugat frumos să facem un singur sezon pe an. De acolo s-a plecat. Le-am spus tuturor”. Mai mult, juratul nu a spus niciodată că vrea să plece, de s-o facă „Nu stăteam bine?”.

Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu. Sursa foto: Facebook

Juratul vrea un copil

Scărlătescu a explicat situația sa și a colegilor săi, afirmând: „Gândește-te, Dumitrescu atunci când a intrat în poezia asta nu avea nevastă. Acum și soție și doi copii pe care vrea să își ducă la școală. Au crescut. Vrea să ducă și el copiii la școală”

Apoi a făcut referire la Bontea: „Copiii lui Bontea erau mici, acum fii-su are aproape 30 de ani, ceva de genul acesta. E mare”.

Cu privire la situația lui a spus: „Poate vreau și eu să am copii. Nu mai poți. Am tot încercat un an, doi să ne înțelegem cu cei de la Antena 1”, dar, după cum au derulat lucrurile, nu au ajuns la o înțelegere. Reamintim că juratul este într-o relație de câțiva ani cu Doina Teodoru.

Cătălin Scărlătescu și iubita sa Doina. Sursa foto: Facebook

Cătălin Scărlătescu nu a plecat din cauza banilor

Cătălin Scărlătescu a ținut să lămurească și acel zvon că ar fi plecat din cauza banilor. Juratul a mai subliniat că nu s-a pus niciodată problema banilor sau să ceraă mai mult.

„S-a pus problema de bani? Fii atent” Dacă îți rup un picior în momentul acesta și îți spun: Ia 100.000 sau 150.000 în plus, tu ce faci? Îl înșurubezi și-o iei apoi la fugă? Nu poți, băi nene! Nu poți”, a concluzionat Cătălin Scărlătescu în podcastul lui Măruță.