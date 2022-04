Cătălin Moroșanu s-a săturat de politică: „Mă retrag, gata. Nu mă mai interesează”

La doar o zi după ce premierul Nicolae Ciucă era ales președinte al Partidului Național Liberal, Cătălin Moroșanu, care făcea parte din echipa PNL din zona Moldovei, anunța că se retrage din partid.

Moroșanu se dezice de liderii PNL

„Nu mai am ce să zic despre ce se întâmplă în PNL, eu mă retrag liniștit din politică, nu mă mai interesează. Mă retrag, gata! Am spus că Florin Cîțu nu era o alegere bună. Despre Ciucă nu știu ce să zic, dar fiecare cu treaba lui, nu mă mai interesează viața politică.

Îmi văd de viața mea, de promoția mea de lupte, de sala mea, de copiii mei pe care vreau să îi învăț, să îi fac kickbox-eri. Am terminat-o cu politica, să se descurce fiecare cum știe, cum vor”, spune Moroșanu, conform rețeteșivedete.ro.

Cătălin Moroșanu și politica

Celebrul luptător de K1 a fost ales consilier județean PDL în anul 2012, în Iași, iar mai apoi a ocupat funcția de secretar general al PNL, pe regiunea Moldova Nord-Est.

„Este foarte greu pentru mine să mă împart. În primul rând, sunt sportiv de performanță și trebuie să îmi mențin statutul pe care am reușit să-l câștig de-a lungul anilor. În politică am intrat pentru că mi-am dorit să fac o schimbare pentru oamenii din jurul meu. Am reprezentat România în luptele K1 la cel mai înalt nivel, iar acest lucru m-a ambiționat să îmi reprezint țara și din postura de om politic.”, declara Moroșanu, pentru Evenimentul Zilei, în 2018.

Ura să poarte cămașă și cravată

Dacă la început oamenii au fost sceptici în ceea ce privește experiența lui politică, considerând că este doar un personaj „care știe să dea cu pumnul”, Moroșanu a reușit să le demonstreze contrariul, implicându-se activ în problemele politice.

„Sunt prezent la aproape toate ședințele de partid și caut să vin cu propuneri sau rezolvări de fiecare dată când este nevoie. Deși sunt o fire sportivă, la întâlnirile oficiale mă îmbrac office. La început uram să port cămașă și cravată, însă odată cu timpul am realizat că această poziție mă ajută să progresez și pe plan personal, nu doar profesional. În politică este ca în sport, dacă muncești ai rezultate, iar pe mine nu mă sperie munca, lucru care m-a făcut să mă obișnuiesc foarte repede cu haina de politician”, declara sportivul.

Nemulțumit de cursul Partidului Național Liberal, dar și de conducerea sa, fiind cunoscut pentru criticile aduse lui Florin Cîțu, Moroșanu renunță la cariera politică, de care nu vrea să mai audă.