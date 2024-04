Politica Cătălin Cîrstoiu vine cu dovezi împotriva acuzațiilor de incompatibilitate. Mesaj dur pe Facebook







Cătălin Cîrstoiu, candidatul comun al PSD-PNL la Primăria Capitalei, a subliniat din nou că este ținta unei campanii de manipulare și dezinformare, în urma dezvăluirilor făcute de HotNews cu privire la un schimb de mesaje între el și pacienți. Conform acestor mesaje, oamenii erau îndrumați să se adreseze clinicii private a familiei, în loc să meargă la spitalul de stat.

În acest context, medicul a prezentat un schimb de mesaje cu unul dintre pacienții săi, în care se vede că acesta a fost direcționat la Spitalul Universitar, ci nu a fost trimis în mediul privat.

Cătălin Cîrstoiu, dovezi împotriva acuzațiilor că îi trimitea pe pacienți la clinica familiei

„Pentru a înțelege de ce afirm că sunt supus unei masive campanii de manipulare și dezinformare din partea Hotnews, vă prezint din celebra conversație, aparent incriminatorie, un fragment pe care l-au ascuns deliberat. Acest fragment dovedește exact opusul a ceea ce susținea articolul, în mod mincinos și mârșav.

Acel pacient nu doar că nu a fost direcționat la vreo clinică privată pentru consultații, ci exact opusul, a fost trimis la Spitalul Universitar de Urgență București”, a scris Cătălin Cîrstoiu pe Facebook, în urmă cu scurt timp.

Alături de pasaj a prezentat și o fotografie cu mesajele dintre el și pacient.

Numele candidatului comun PSD-PNL e implicat într-un amplu scandal după ce acesta, din poziția de manager al Spitalului Universitar, și-ar fi redirecționat pacienții pe care îi opera la stat, către mediul privat pentru investigații suplimentare.

Acesta a negat încă de la început acuzațiile, menționând că el nu a luat niciodată pacienți de la stat și să-i ducă la privat.

„Da, am fost acolo, le-am oferit sprijin colegilor mei. Nu am încasat niciun ban, am făcut asta din devotamentul meu personal.

Am făcut-o că am vrut eu. Nu am făcut consultații acolo, eu mi-am ajutat colegii dacă mi-au cerut-o, mi-am ajutat pacienții dacă mi-au cerut-o”, a explicat Cătălin Cîrstoiu într-un interviu la B1 TV.

Evenimentele de campanie legate de Cîrstoiu ar fi fost anulate

Miercuri, medicul Cătălin Cîrstoiu a declarat totodată că nu își pune problema să se retragă din cursa pentru pentru primăria Capitalei, spunând:

„Eu am intrat în această cursă în urma discuțiilor cu Marcel Ciolacu, sunt susținut de cele două mari partide. Eu sunt candidatul alianței PSD-PNL, aceasta a fost discuția finală pe care am avut-o acum două zile”.

Cu toate acestea, surse Antena 3 susțin că toate evenimentele de campanie legate de numele lui Cătălin Cîrstoiu au fost anulate deja.

De asemenea, în cursul zilei de miercuri, premierul Marcel Ciolacu a transmis că medicul trebuie să susțină o conferință de presă pentru a aduce lămuriri, iar dacă nu va face asta nu se „va putea merge mai departe”.