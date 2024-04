Politica Cătălin Cîrstoiu: Sunt candidatul susținut de Alianța PSD - PNL pentru București. Nu mă retrag din competiție







Deși nu a vorbit într-o conferință de presă așa cum i-a sugerat premierul Marcel Ciolacu, medicul Cătălin Cîrstoiu a oferit o serie de explicații despre acuzațiile de incompatibilitate ce îi sunt aduse.

Candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei afirmă pe această cale că nu se pune problema să se retragă din cursa electorală.

Cătălin Cîrstoiu, determinat să rămână în cursa electorală

„Eu am intrat în această cursă în urma discuțiilor cu Marcel Ciolacu, sunt susținut de cele două mari partide. Eu sunt candidatul alianței PSD-PNL, aceasta a fost discuția finală pe care am avut-o acum două zile. Nu îmi pun problema să mă retrag”, a declarat Cătălin Cîrstoiu.

Acesta a subliniat că nu se află în nicio stare de incompatibilitate în realitate și că nu a avut nicio relație contractuală cu o clinică privată.

„Eu nu am luat niciodată pacienți de la spital să îi duc la cabinetul privat. Da, am fost acolo, le-am oferit sprijin colegilor mei. Nu am încasat niciun ban, am făcut asta din devotamentul meu personal.

Am făcut-o că am vrut eu. Nu am făcut consultații acolo, eu mi-am ajutat colegii dacă mi-au cerut-o, mi-am ajutat pacienții dacă mi-au cerut-o”, a explicat Cătălin Cîrstoiu într-un interviu la B1 TV.

În continuare, candidatul la Primăria Generală spune că până la urmă el nu a omorât pe nimeni prin acțiunile sale, iar în acest caz ANI va analiza situația, urmând să se analizeze concluziile raportului.

Scandal legat de numele candidatului PSD-PNL la Primăria Capitalei

Candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, medicul Cătălin Cîrstoiu, este implicat într-un scandal mediatic după ce jurnaliștii de la HotNews au dezvăluit că managerul Spitalului Universitar ar fi direcționat pacienții către clinica medicală privată a familiei sale, în loc să îi trateze gratuit în cadrul spitalului de stat.

Ca urmare a acuzațiilor aduse, premierul Marcel Ciolacu a transmis miercuri că medicul va trebui să organizeze o conferință de presă în care să aducă lămuriri, pentru că nu se poate merge mai departe fără ele.