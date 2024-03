Politica Cătălin Cîrstoiu, despre retragerea din cursă. Mesaj pentru „grupurile de interese” care lansează zvonuri







Cătălin Cîrstoiu a făcut câteva declarații legate de zvonurile cu privire la retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei. Medicul le-a transmis un mesaj acelor „grupuri de interese” care „alimentează publicul” cu așa ceva.

Candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu, susține că există anumite „grupuri de interese” care promovează ipoteza retragerii sale din cursă.

Cătălin Cîrstoiu, despre retragerea din cursă. Ce le transmite acelor „grupuri de interese”

Cătălin Cîrstoiu spune că sunt „grupuri de interese” care ar vrea să renunțe șa cursa electorală. medicul a fost tranșant și a spus că nu se retrage din „nicio cursă și vreau să spun acelor grupuri de interese să-și vadă de treaba lor”.

„Nu mă retrag din nicio cursă și vreau să spun acelor grupuri de interese care alimentează publicul cu astfel de informații, e să-și vadă de treaba lor. Eu înțeleg că le e teamă, dar eu nu am să fac treaba aceasta. Eu sunt într-o cursă și merg până la capăt”, a declarat Cătălin Cîrstoiu.

Medicul a adăugat că nu şi-a abandonat „niciodată o luptă cu viaţa unui om”

Cătălin Cîrstoiu spune că are de dus o luptă pentru sănătatea oraşului. Medicul spune că niciodată nu a abandonat lupta pentru viața unui om, iar acum spune că „lupt pentru a apăra un oraș bolnav”, a spus candidatul coaliţiei la şefia PMB.

Acum duc o luptă pentru sănătatea orașului, acum sunt candidatul PSD-PNL și voi merge până la capăt. Nu mi-am abandonat niciodată lupta pentru viața unui om, acum lupt pentru a apăra un oraș bolnav”, a declarat Cătălin Cîrstoiu, răspunzând la întrebarea jurnaliștilor cu privire la retragerea din cursă (Video).

Cătălin Cîrstoiu, despre acuzațiile privind averea sa

Cătălin Cîrstoiu a reacționat la acuzațiile apărute în presă, potrivit cărora, nu și-ar fi declarat toate bunurile în declarația de avere. Medicul el a respins aceste acuzații, subliniind că nu are nimic de ascuns și că toate activele deținute sunt corect trecute în declarațiile sale.

„Eu de 20 de ani, împreună cu soția mea, am muncit de ne-au sărit capacele, pe românește. Eu nu am încălcat nicio lege! Hai să ne lămurim: ce e bine, să te duci într-o funcție publică fără un ban în buzunar sau să te duci când deja consideri că ai realizat ceva? Sunt trecute toate activele pe care le dețin la firmele la care sunt acționar.

Eu am muncit, am salvat oameni prin meseria mea, am operat oameni de cancer osos. Am operat și mulți dintre colegii dumneavoastră (jurnaliști n.r.) și atunci aveați altă abordare. Ce ați fi vrut, să merg cu trotineta, să merg pe jos și să ascund mașina în garaj? Eu sunt un om cinstit și am muncit pentru banii mei. Din punctul meu de vedere, nu am nimic de ascuns”, a mai spus Cătălin Cîrstoiu.