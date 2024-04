Politica Cătălin Cîrstoiu, la EVZ. Toate lămuririle așteptate. Cum vrea să câștige Capitala







Cătălin Cîrstoiu, candidatul coaliției PSD-PNL la Primăria Capitalei, va fi prezent la podcastul „Hai Live” de pe EvZ.ro.

Candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei va da toate detaliile așteptate de bucureșteni, după ce aseară a anunțat că nu se pune problema de a se retrage din cursa electorală.

Cătălin Cîrstoiu, decis să rămână în cursa electorală

„Eu am intrat în această cursă în urma discuțiilor cu Marcel Ciolacu, sunt susținut de cele două mari partide. Eu sunt candidatul alianței PSD-PNL, aceasta a fost discuția finală pe care am avut-o acum două zile. Nu îmi pun problema să mă retrag”, a declarat, miercuri seara, Cătălin Cîrstoiu.

El a subliniat că nu se află în stare de incompatibilitate, în realitate, și că nu a avut nicio relație contractuală cu o clinică privată.

„Eu nu am luat niciodată pacienți de la spital să îi duc la cabinetul privat. Da, am fost acolo, le-am oferit sprijin colegilor mei. Nu am încasat niciun ban, am făcut asta din devotamentul meu personal.

Am făcut-o că am vrut eu. Nu am făcut consultații acolo, eu mi-am ajutat colegii dacă mi-au cerut-o, mi-am ajutat pacienții dacă mi-au cerut-o”, a mai explicat Cătălin Cîrstoiu.

Cîrstoiu la Hai Live

Joi, medicul Cătălin Cîrstoiu este invitatul jurnaliștilor Dan Andronic și Robert Turcescu, în podcastul Hai Live, începând cu ora 12.00.

Emisiunea poate fi urmărită pe canalul de YouTube HAI România și pe pagina de Facebook evz.ro.