Cătălin Cîrstoiu, primul mesaj către bucureșteni. Vreau un oraș sănătos, mai bun

Cătălin Cîrstoiu se consideră mulțumit de poziția pe care o ocupă în sondajele de opinie pentru Primăria Capitalei. Potrivit spuselor sale, având în vedere că a fost prezentat de câteva zile, este destul de bine cotat.

Candidatul propus de PSD și PNL la Primăria Generală este încrezător în șansele sale. Având în spate cele două partide mari, Cârstoiu crede că poate recupera diferența până la alegeri.

Un sondaj de opinie Avangarde, realizat la solicitarea Digi 24 îl dă pe candidatul PSD-PNL în urma lui Cristian Popescu Piedone și Nicușor Dan. Cu toate acestea, Cătălin Cîrstoiu este dispus să rămână în cursa electorală și spune că până la alegeri se vor schimba multe.

Cătălin Cîrstoiu susține că sondajele sunt mai puțin importante și că votul contează. Altfel, oamenii ar ajunge în funcții de conducere doar pe baza acestor cercetări sociologice. Pe de altă parte, se declară foarte mulțumit de poziția pe care o ocupă în cercetările sociologice. Aceasta deoarece a fost prezentat abia în urmă cu câteva zile.

„Eu sunt extrem de mulțumit, pentru că acum o săptămână eu nu eram în acest tablou. Eu nu am făcut politică, mi-am făcut meseria. Acum am intrat în această cursa drept candidat PNL-PSD, mai mult mânat de dorința liderilor acestei alianțe de a avea stabilitate. Eu cred în proiectul acesta. Aș face o glumă: să zicem că pe 9 iunie vine apocalipsa, iar dvs. întrebați cetătenii în ce oraș ar vrea să fie? Și un tânar ar zice București. De ce? Pentru că Bucureștiul este în urmă cu zece ani față de restul țării, iar apocalipsa vine mai greu. Tocmai asta vreau să învingem, să aducem orașul ăsta unde îi e locul”, a mai spus Cătălin Cîrstoiu, conform Digi 24.

Candidatul PSD-PNL spune că își prezintă mesajul de aproximativ o săptămână, pentru cetățenii orașului. El a mai spus că nu intenționează să se retragă din cursa electorală și că va susține programele celor două partide care l-au propus

Totodată, Cătălin Cîrstoiu a precizat că nu este un candidat de sacrificiu. El a precizat că programul cu care se va prezenta în fața bucureștenilor va avea la bază atât ideile sale, cât și pe cele propuse de PSD și PNL.

„Și PSD are idei bune și PNL are idei bune și eu am ideile mele. Nu sunt un candidat de sacrificiu. Eu nu îmbrac aceasta haină niciodată. Eu sunt exponentul alianței PSD-PNL și cred că prin mesajul meu mă regăsesc în dorinta oricăruia dintre oamenii din Capitală care simpatizează si cu PSD și cu PNL si nu numai, pentru că îmi place să traiesc într-un oras cochet. Eu am un mesaj foarte clar pentru oameni: un oraș mai bun”, a mai arătat Cătălin Cîrstoiu.