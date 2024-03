Politica Averea impresionantă a medicului Cîrstoiu. Candidatul PSD-PNL are 25 de conturi şi bijuterii de 150.000 de euro







Cătălin Cîrstoiu, managerul Spitalului Universitar, a fost desemnat candidatul coaliției PSD-PNL la alegerile pentru Primăria Generală. Viitorul candidat este un om mai multe decât înstărit, așa cum reiese din informațiile din declarațiile de avere.

Viitorul candidat cu care PSD și PNL vor să câștige Primăria Generală conduce Spitalul Universitar din 2009. La bază este medic primar de otopedie- traumatologie.

Cătălin Cîrstoiu un om de succes

În vârstă de 49 de ani, candidatul PSD și PNL pentru Primăria Generală este considerat un om de succes. Aceasta datorită averii pe care a reușit să o acumuleze, dar și a carierei profesionale. Cătălin Cîrstoiu este medic primar ortoped. A absolvit Medicină Generală, la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Dr.Carol Davila” Bucureşti, Facultatea de Medicină Generală.

Din 2009 este managerul Spitalului Universitar de Urgenţă din Bucureşti (SUUB) şi şef al Secţiei de Otopedie. Cătălin Cîrstoiu este profesor universitar la Catedra de Ortopedie-Traumatologie SUUB, Bucureşti (România) şi membru în Consiliul Profesoral la Facultatea e Medicină.

Este Doctor în medicină Universitatea de Medicină şi Farmacie „Dr.Carol Davila”, Bucureşti. Iar teza de doctorat cu care și-a obținut titlul se numește „Algoritm diagnostic şi terapeutic al reviziei componentei femurale decimentate aseptic în artroplastia totală a şoldului”.

Averea candidatului PSD - PNL la Primăria Generală

Cătălin Cîrstoiu nu este doar un medic de succes, ci și posesorul unei averi impresionante. Potrivit declarației de avere pe care a depus-o la Spitalul Universitar, medicul deține mai multe proprietăți imobiliare, conturi bancare și bijuterii de 150.000 de euro.

Din ultima declarație de avere, datată din 2023, rezultă că medicul Cătălin Cîrstoiu deține, împreună cu soția un teren intravilan de peste 3.000 de mp. Proprietatea a fost achiziționată în localitatea Mogoșoaia, în anul 2011. Cei doi mai au o casă de locuit, în judeţul Ilfov, de 450 de mp, din 2008, precum şi un apartament achiziţionat în 2014, în Capitală.

Cătălin Cîrstoiu mai deține un autoturism Cadillac din anul 2008. El a mai declarat bijuterii estimate la o valoare totală de 150.000 de euro. Mai deține și diferite sume de bani, în lei, euro și dolari, în 25 de conturi și depozite bancare.

Salariul medicului Cîrstoiu

Medicul Cătălin Cîrstoiu a declarat, în ultimul an fiscal, 450.645 lei, salariu de la Spitalul Universitar de Urgenţă. A mai încasat, tot sub formă de salariu, 224.575 lei la Universitatea de Medicină și Farmacie - Carol Davila. Soţia să, tot medic, a încasat salarii de 195.130 lei, de la Spitalul Universitar şi 126.208 lei de la Universitatea de Medicină Și Farmacie - Carol Davila. În plus, cei doi au mai primit şi câte 1.500 de euro din chirii.

Din averea personală, medicul Cătălin Cîrstoiu a acordat un împrumut în valoare de 4.384.644 lei, către Anemona Clinical Services SRL. De asemenea, a mai oferit două împrumuturi către o persoană fizică, Geană Veronica, de 440.000 de lei şi 138.000 de euro.

Candidatul PSD-PNL a declarat active la firmele Anemona Clinical Services, Anemona Med şi Praxis Medical. De aici, a încasat dividende în valori considerabile. De la firma Anemona Clinical Services, Cătălin Cîrstoiu a încasat dividende de 394.649 lei. De asemenea, tot din dividende, soția sa a primit 394.649 lei şi 507.281 lei. Din altă firmă, Praxis Medical, medicul a încasat 687.722 lei sub formă de dividende.