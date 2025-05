Monden Botezatu, după bârfele că s-a despărțit de iubită: Eu încă pot. Din toate punctele de vedere







Cătălin Botezatu a discutat despre relația sa cu iubita, Nicolle, care este cu 40 de ani mai tânără decât el, și a transmis un mesaj bărbaților invidioși care de-a lungul timpului au încercat să le facă avansuri iubitelor sale.

Cătălin Botezatu: Fata are mult de învățat

Cătălin Botezatu a participat la Gala Ellite Hub, unde a fost recompensat cu un premiu. Designerul a arătat care sunt trăsăturile pe care le apreciază la femeia din viața sa și a transmis, un mesaj celor care lansează tot felul de bârfe.

„Fata are mult de învățat, are niște facultăți de terminat, pentru că altfel nu ar putea să stea lângă mine. O persoană care vrea să stea lângă mine trebuie să aibă studii, să aibă cultură generală, simțul umorului.

Asta ca să îți dau niște caracteristici… să pot să vorbesc cu ea orice și să se bucure de lucruri pe care eu i le duc, de locurile în care merg cu ea. Nu să-mi spună ca alte fete că s-a plictisit și să mergem la mall”, a declarat Cătălin Botezatu.

„Am stat pe terasele unde ancorează J. Lo și Armani”

Întrebat de ce a plecat singur în vacanță, designerul a explicat că a fost la ziua de naștere a prieteni lui și a îmbinat utilul cu plăpcutul.

„În Ibiza nu am fost în vacanță, am fost pentru buna mea prietenă, Clara Rotescu, care și-a ținut ziua de naștere acolo. Am zis să îmbinăm utilul cu plăcutul. Nu am fost în cluburi, dar am stat la restaurante fițoase și la plajă să fumez un trabuc în liniște.

Am întâlnit mulți români acolo care au restaurante. Am stat pe terasele lor. Pe terasele lor ‘ancorează’ J. Lo și Armani”. a punctat Cătălin Botezatu.

Botezatul a explicat și de ce a plecat singuri în Iviza: „Am mers singur și pentru că, dacă ai o fată, nu înseamnă că trebuie să mergi peste tot cu ea! Nu”.

Cătălin Botezatu: Care este problema? Sunteți invidioși?

Designerul a mai fost întrebat dacă se observă diferența de vârstă dintre ei deoarece oamenii sunt cârcotași și bîrfesc pe seama relatiei sale cu tânăra de doar 18 ani.

„Poate se observă, dar ce contează? Sunt singurul? La câte femei nu și-au luat puișori cu ei, și le schimbă ca pe șosete….Nu m-am căsătorit cu ea, nu mă voi căsători cu ea. Nu știu… Care este problema? Sunteți invidioși? Că am auzit tot felul de lucruri, de bârfe…

Faceți și voi la fel. Eu încă pot. Din toate punctele de vedere. Unii dintre cei care mă urmăriți plătiți bani grei ca să accedeți la așa ceva și atunci când vedeți fetele lui Botezatu le vreți pe bani grei. Lăsați că nu vin la voi, chiar dacă aveți bani mulți. Mai contează și altceva”, a declarat Cătălin Botezatu pentru viva.ro.