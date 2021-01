Cătălin Botezatu a făcut câteva mărturisiri despre viaţa sa, cea din spatele imaginii perfecte pe care o arată în apariţiile sale publice, iar ce spune celebrul designer este cutremurător.

„Oamenii cred că sunt un om bogat, fericit, că nu duc lipsă de nimic, dar nu este deloc aşa. E foarte greu să accepţi că ai tot ceea ce îşi poate dori un om, dar eşti singur. Mă simt singur. Chiar şi când petrec timp cu prietenii mei mă simt singur, pentru că ei au familiile lor. Ne adunăm la o masă, dar la final fiecare merge pe drumul lui alături de copii, de familie. Am muncit enorm pentru tot ceea ce am. Am avut mereu încredere în tot ceea ce pot să fac. Viaţa mea e o telenovelă lungă, s-ar face multe episoade. Am fost încercat în viaţă, mi-am asumat fiecare episod din viaţa mea. Nu pot să spun că sunt un om care nu are regrete. Mereu am avut câte ceva de învăţat. Eu nu cred că există om pe pământ care să nu aibă regrete, cel care spune că nu are, e un ipocrit”, a mărturisit Cătălin Botezatu.

Cătălin Boteazatu a povestit şi despre acele momente extrem de grele când a fost la un pas să-şi piardă viaţa

În interviul acordat recent, Cătălin Botezatu a spus cu tristeţe că anul acesta a avut parte de cea mai tristă aniversare din viaţa sa:

„Am avut cancer, am suferit 5 operaraţii. 11 medici mi-au făcut analizele, nu aveam răspuns, credeam că am complicaţii din cauza operaţiilor, dar totul era din cauza pierderii mari de sânge. Aveam probleme la rinichi şi multe alte complicaţii. Am fost în Turcia, dar să ştiţi că am găsit remediu aici, în România. Anul acesta am avut parte de cea mai tristă aniversare din viaţa mea. Eram la medic, am ţinut totul secret, nu voiam să vorbesc cu nimeni. Eram obişnuit cu marile petreceri de 500 de persoane. Mi-au lipsit prietenii mei, petrecerile. E foarte greu. Prietenii mi-au dat telefon, dar când eşti în seamenea situaţii tot singur te simţi”, mărturisește designerul. mărturisește designerul.

Dar cel mai trist moment din viaţa sa a fost atunci când a fost închis