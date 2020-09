Se știe: lui Cătălin Botezatu îi place viața de lux, vacanţele exotice şi femeile. Acum la 53 de ani, a devenit mai greu de cucerit, dar în tinerețe era un iubăreț.

”Mi-am pierdut virginitatea la o vârstă foarte fragedă, la 13 ani, cu o studentă la Medicină. Ea avea vreo 19 ani. Eram o gașcă de băieți. Care o făcea primul, era cel mai tare”, a dezvăluit Cătălin Botezatu în cadrul unei emisiuni de la Kanal D.

”Am plăcut-o pe fata asta, a căzut în vraja mea. Am dus-o la mine acasă, nu am știut prea bine ce fac. Am simțit doar o usturime. Primul lucru pe care mi l-am dorit să-l fac a fost să-mi sun prietenii și să ne întâlnim să le povestesc. Le-am povestit tot, dar mai pescărește așa, cu mici înflorituri”, a adăugat el.

Cătălin Botezatu, marea iubire

Cătălin Botezatu a dezvăluit, de asemenea, și cine a fost marea lui dragoste, scrie evz.ro. Reputatul creator de modă, Cătălin Botezatu a avut un moment de remember şi a focut destăinuiri despre o mare iubire pe care a avut-o în urmă cu mulţi ani pentru Dana Opşitaru. S-a îndrăgostit nebuneşte de ea când avea 20 de ani. Chiar era în stare să-şi pună iubirea înaintea vieţii.

