Cătălin Bordea îşi caută iubită. Începe preselecția!

Cătălin Bordea a mărturisit că până în vară doreşte să-şi găsească o iubită deoarece de un timp face numai lucruri fără noimă. Mai mult, comediantul recunoaşte că este scăpat de sub control. Toate aceste lucuri le-a declarat recent la avanpremiera filmului „Klaus & Barroso”.

Cătălin Bordea a început să facă lucruri fără noimă

Cătălin Bordea a mărturisit cu acest prilej cum petrecut sărbătorile. Relatările sale arată foarte clar că nu este încă vindecat după divort. Întrebat ce a făcut de Crăciun şi Revelion, comediantul spus:

„Crăciunul a fost absolut fantastic, am alergat, am citit, am mâncat quinoa cu avocado și bucăți de pâine. De Revelion, m-am făcut mangă, pur și simplu n-am mai știut de mine, nici acum nu m-am trezit”, a povestit artistul.

Cătălin Bordea a mai povestit despre ciudăţeniile pe care le face atunci când merge la cumpărături. Şi-a dat seama, spune el, că ceva nu-i în regulă.

Sursa foto: Cătălin Bordea- Facebook

Comediantul abia aşteaptă să-şi găsească o iubită

Cătălin Bordea a fost întrebat de jurnaliştii de la Cancan dacă are curaj să-şi refacă viaţa alături de altă femeie.

„Eu abia aștept să mă îndrăgostesc. Eu acum n-am noimă, fac ce vreau și nu e în regulă pentru un bărbat să facă asta. Mi-am cumpărat trei perechi de adidași, aceeași culoare, același brand. Balenciaga Triple S, nu m-am uitat (…).

Sunt scăpat de sub control, pur și simplu. Mi-am luat două lanțuri de aur la fel, ce om normal la cap are două lanțuri de aur la fel?! Am luat primul lanț de aur, m-am întors să întreb: crezi că e OK? Și nimic! Trebuie neapărat, până în vară, să-mi fac o relație, pentru că nu mai am noimă”, a mai spus Cătălin Bordea.

Cătălin Bordea, înșelat de fosta soție cu cel mai bun prieten

Comediantul, chiar dacă fost înșelat de soție cu cel mai bun prieten, crede în continuare în idilele de lungă durată. Acesta a mărturisit că în viaţa lui a avut doar trei relații.

„Eu am socotit recent și am avut trei relații, însumând 20 de ani de relație. De la 18 ani, am stat numai într-o relație, sunt prima oară singur. Și voi, în loc să țineți cu mine, mă băgați într-o relație a doua zi după Revelion. Ce ați făcut voi?! În sfârșit am picioare, după 20 de ani, și CANCAN zice «băiatu’, băiatu’, hai un pic pe bancă aici». Și eu sunt «dude, am picioare!». 20 de ani într-o relație, îți dai seama?!”.

Cătălin Bordea şi fosta soţie care l-a înşelat cu cel mai bun prieten. Sursa foto: Arhiva EVZ

Artistul preferă brunetele cu tatuaje

Cătălin Bordea a explicat de ce preferă doar brunetele cu tatuaje. Răspunsul l-a aflat după ce a mers la psilogog.

„Din ce am aflat de la psihologul meu, fug de mama. Maică-mea era blondă, fără tatuaje, acum fug de mama și mă duc spre brunete cu tatuaj”.

Cătălin Bordea a mai spus că nu l-au sunat nimeni după podcastul lui Speak.

„Nu, sunt la fel ca tata, nu m-a sunat niciodată. Dar ce să zici, mă?! «Felicitări, un podcast foarte bun, să-l saluți pe Speak». N-au sunat și foarte bine au făcut, eu chiar le doresc tot binele din lume, crede-mă pe cuvânt. Oamenii trebuie să stea împreună, vorbesc foarte serios. Și chiar ajungi la un nivel la care zici «poate sunt ce trebuie», habar n-am”.