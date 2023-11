Cătălin Bordea, divorț la notar. Ce motive a invocat Lidia. Comediantul, rămas fără replică

Cătălin Bordea, după 5 luni de terapie la psiholog, nu a reușit să treacă peste divorţul de Lidia. Îi este greu să uite momentul când şi-a văzut soția la brațul celui mai bun prieten. De comediant necazurile se țin lanţ. După abandonul tatălui și apoi al mamei, a urmat divorțul.

Cătălin Bordea, despre ce motive a invocat soția lui Livia Bordea

Cătălin Bordea şi Livia s-au întâlnit la notar pe 13 iulie pentru a divorța. Comediantul a relatat ce i-a spus Lidia lăsându-l fără cuvinte.

„La divorț nu ne-am evitat, dar nici nu am intrat în discuții prea mari. Mi-a zis ea mie: tu, într-un an, o să faci copil! Nu avea nici o legătură cu tot ce se întâmplase! Îmi doream copil, așa e. Dar copil, dacă nu e să fie nu e, nu era cazul să ne despărțim pentru asta.

I-am și zis că nu sunt pregătit, dar că mă simt capabil să fac copil. Întra-adevăr după ce am fost la America Express îl tot văzusem pe Cortea, cu copii, m-a impresionat așa. Dar acum mă gândesc că, dacă fac copil și mă mai lasă și copilul, pleacă pe la 5 ani așa cu alt tată, eu atunci mor acolo!”, a dezvăluit Cătălin Bordea.

Comediantul: Pe mine unul m-a călcat tirul

Cătălin Bordea confirma divorțul de Livia Eftimie acum patru luni. După opt ani de relație, totul s-a dus pe apa sâmbetei. La întoarcerea din America Express, artistul și-a găsit soția, lăsată acasă, schimbată total. A decis să meargă la terapie ca să-și salveze căsnicia. Totul a culminat cu apariția pozelor cu Livia și Spike, în presă.

„Aia nu era soția mea, refuzam să cred așa ceva. Era o altă femeie, pe care eu nu o cunoșteam. Se transformase! Am făcut atac de panică când am aflat de divorț! Mă călcase tirul, dar mi-am dat seama că nu se moare din asta!”.

Cătălin Bordea. Sursa foto: Facebook

Cătălin Bordea, după aflarea veştii că l-a înşelat: Mă uitam în gol ca prostul

Cătălin Borde a mai mărturisit despre momentul când a aflat că soţia îl înşeală cu cel mai bun prieten. Aritistul a mers 5 luni la terapie unde i-a găsit trauma abandonului.

„Șocul a fost mare când am aflat. Eu nu am știut nimic de ei decât cu două ore înainte să apară în presă. Eram la Praga și mă sună cineva că aveau niște poze. Eu nu am crezut atunci. Șocul a fost imens, simți fizic cum te golești. E ca o anestezie, fața îmi rămăsese mobilă. M-am pus pe bancă și mă uitam în gol ca prostul. Eu tot încercam să găsesc ceva că nu e adevărat.

În timpul ăla, ai impresia că ești nebun. E puțin deranjat că ies oameni acum care au văzut chestii la club și le-a fost greu să-mi spună. Din punctul meu de vedere nu soția mea nu a făcut asta, refuz să cred că soția mea cu care vroiam să-mi petrec tot restul vieții a făcut asta.

E o altă fată în care s-a transformat. A fost o transformare ciudată nu prea o mai recunoșteam. Îmi puneam întrebări existențiale că o fi criza vârstei. Dar, explicația gestului era mult mai simplă și mai vulgară. E cea mai simplă treabă din lume: o cotația unul pe una! Ce criză de identitate?!”

Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea, lucrează acum alături de noul ei iubit, Spike, în trecut unul dintre cei mai buni prieteni ai comedianților. În prezent, ea s-a angajat ca PR și manager artistic la casa de discuri unde activează Spike. În trecut, Livia Eftimie a fost stewardesă în Dubai.