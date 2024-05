Social Câtă telemea de oaie valorează banii pe care George Simion i-a cerut lui Gigi Becali







Joi, pe 9 mai, George Simion i-a făcut o vizită lui Gigi Becali la palatul din Primăverii pentru a-l ruga să-l sprijine financiar în campania electorală abia începută. Suma pe care ar fi putut să o primească de la patronul FCSB nu este deloc de neglijat și, exprimată în kilograme de brânză de oaie, este extrem de mare.

George Simion i-a cerut bani lui Becali

După ce a plecat Simion de la palatul din Primăverii, Gigi Becali a declarat că discuția principală a fost despre o posibilă finanțare pentru campania de la europarlamentare a lui Mihail Neamțu, candidat din partea AUR.

„George Simion a vrut să-i cunoască pe părinții mei de la Mănăstirea Comanca. Se cunoștea cu unul dintre ei și i-a spus că e aici, așa că a zis că vrea să-i vadă. Și să vedem dacă-i dau o mână de ajutor lui Neamțu, că el candidează la europarlamentare. Dar nu mai cred că e timp. E campania deja începută și nu se poate.

Dacă venea mai devreme, împrumutam partidul cu 500.000 de euro, așa cum am făcut-o și cu PSD (n.r- partid din partea căruia Gabriela Firea, fina lui, candidează la Primăria Capitalei), iar PSD dădea banii. Împrumutam și AUR și după aceea îi dădea înapoi.

Să vedem o formulă, poate-l împrumut pe Neamțu și să finanțeze el campania. Dar să vedem dacă e legal. Eu am făcut pușcărie, așa că suflu și în iaurt. Să vadă dacă e lege care să mă apere, să fiu apărat de un miliard de legi. Și fac și public, să vină procurorul sau milițianul să-mi spună că nu e bine. Eu anunț tot. Am făcut pușcărie degeaba. Ajunge cu mizeriile făcute!”, a spus Becali, potrivit hotnews.

Câtă telemea de oaie valorează banii pe care George Simion i-a cerut lui Gigi Becali

Astfel, conform declarațiilor lui Gigi Becali, George Simion ar fi putut obține de la latifundiar 500.000 de euro, respectiv 2.500.000 lei, echivalentul a 55.555 kg de telemea de oaie.

Pe de altă parte, amintim că Gigi Becali i-a dat dar de nuntă lui George Simion 20.000 euro(100.0000 de lei). Pentru banii aceștia patronul FCSB a vândut pentru acești bani 2.222 kg de telemea de oaie.

Are și de unde, având în vede declarațiile făcute de Rareș Bogdan în toamna lui 2023. Vecin cu Gigi Becali, acesta a spus ca patronul FCSB ar avea aproximativ 1.500 de oi.

„Eu am avut 2.000 de oi! Gigi n-are atâtea (n.n. râde). I-am spus: «Gigi, mai ai de cumpărat. Bă, că am 1.500». Eu stau gard în gard cu el. Nu prea stau eu, sunt la Parlamentul European, la Strasbourg, la Bruxelles, plec la Londra, Birmingham, Manchester, mă întorc la Bruxelles. Nevasta mea, copiii (n.n. îl văd pe Gigi Becali), avem aceeași firmă de pază. E mare prieten cu fiul meu, tot îl cheamă, că e cu fotbalul”, a mărturisit Rareș Bogdan, pentru ProSport.

Cu toate astea, liderul AUR spune că nu i-a cerut bani patronului FCSB

La scurt timp după declarațiile făcute joi de Becali, George Simion a spus că nu i-a cerut bani acestuia.

“Erau niște sfinți părinți de la Mănăstirea Comanca i am făcut un pic de cateheză, am ciocnit un ou, am spus Hristos a înviat către toți creștinii ortodocși”, a afirmat Simion.

În schimb, Dan Tănasă, purtătorul de cuvânt al AUR, a declarat pentru „Adevărul” că discuțiile despre împrumut au vizat candidatul la europarlamentare.

„Domnul George Simion s-a dus la o întâlnire privată cu călugarii de la Comanca. Discuția legată de finanțare e o chestiune privată dintre domnul Neamțu şi domnul Becali. Ne bucură susținerea oferită de domnul Becali pentru Mihail Neamțu", a explicat acesta.

George Simion, despre Gigi Becali

În decembrie 2020, George Simion nu părea să aibă o părere bună despre acesta. Atunci, politicianul a declarat că „Steaua a murit când a fost preluată de Gigi Becali”.

„În sufletul meu, Steaua e aceea a lui Duckadam și Lăcătuș. Pentru mine, Steaua nu mai există în nicio formă. De prin 2002-2003 n-am mai ținut cu niciun club, dar, în schimb, am descoperit în profunzime lumea aceasta a suporterilor, care înseamnă pasiune și atașament”, declara George Simion, pentru Gazeta Sporturilor în 2020.