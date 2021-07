„Băi, cum sună chestia asta pentru toate focile din țară! Focile dau din palme fără să știe de ce„, a punctat Robert Turcescu. Moderatorul a amintit un episod relativ trecut în uitare, un controversat info trip organizat de Gold Corporation.

„În 2010 am fost cu un grup de ziariști. Am fost acuzați că ne-au șpăguit, că ne-au trimis în excursie, nenorocire curată! Da mă, ne-au cazat într-un hotel bun, dar ne-au dus să vedem. Nicio redacție n-ar fi făcut efortul să dea 10.000 de euro unui ziarist ca să meargă să se documenteze la o mină despre care se spunea că va fi similară cu mina care se va deschide la Roșia Montană. Am scris fiecare cum am vrut, ce ni s-a părut Ok, ce nu ni s-a părut Ok. Dar au apărut ăștia, îl știți pe C. T. Popescu? Lătra la vremea respectivă. Nu ești tu la RCS-RDS? Nu cumva RCS-RDS a primit 1 milion de euro de la Guvernul României? Băi focilor, acum nu mai strigați când e vorba de bani pentru presă? Nu plătește Guvernul ca să nu mai scoateți o vorbă despre obligativitatea vaccinării? A se slăbi, mon cher„.

„În Apuseni se moare de foame”

Pe de altă parte, moderatorul a adus în discuție un personaj foarte legat de subiectul Roșia Montana. George Soros a fost unul dintre contestatarii vehemenți ai exploatării din Ardeal. „Este sponsor al UNESCO. Din 2016-2018 domnul Soros acordă peste un milion de euro UNESCO. Focile se bucură, zici că am intrat în Hall of Fame. Procesul se pierde, singura întrebare e cât va pierde statul român din banii noștri. Am fost acolo, e sărăcie mare, oamenii au cheltuit banii, chițăie acum că n-au locuri de muncă„.

Invitatul Octavian Hoandră a punctat că e vorba de „o gașcă de imberbi care își bat joc de țara asta. Am fost la Roșia Montană, m-am prins ce e acolo. E influența acestui om avid de bani (n.r. – Soros). A sponsorizat tot ce-a putut ca să distrugă statul de drept. Foarte mulți tineri s-au lăsat sponsorizați. Când a câștigat Băsescu primul a fost Soros cu un avion privat. Avem un dezastru în justiția română. Monica Macovei e una dintre aceste persoane. În spate sunt foarte mulți bani„.

C ât va plăti statul companiei Gold Corporation?

„Știi cine a influențat votul de ieri de la Clubul UNESCO? Sunt voturi de stânga la greu, oameni interesați„, a opinat Turcescu. „Sunt și tinerii pitici de grădină de la USR, au învățat că pot să stea la saune și cafele la Bruxelles„, a completat jurnalistul clujean. Acesta s-a declarat mâhnit că „după Roșia Montană copiii voștri vor rămâne datori la Gold Corporation. Se vând resurse, fabrici, minereuri. Suntem captivii Europei neomarxiste. Noi românii avem și un soi de lașitate. Pentru lucruri cu adevărat grave nimeni nu mobilizează oameni în stradă„.

„Roșia Montană nu produce emoție. Se va stinge în următoarele 10 zile. Totul va muri până când Gold Corporation va câștiga procesul de arbitraj de la Washington„, a conchis moderatorul.