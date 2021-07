Comitetul Patrimoniului Mondial al UNESCO a aprobat candidatura sitului Roşia Montană pentru a fi adăugat pe lista siturilor protejate de instituţie. Decizia a fost luată fără obiecții și fără amendamente. Alexandru Petrescu, fost ministru al Economiei, a vorbit în cadrul unui mesaj pe Facebook despre subiectul Roșia Montană. Și consecințele înscrierii perimetrului Roșia Montană în patrimoniul UNESCO.

Mesajul unui fost ministru al Economiei, după ce Roșia Montană a trecut în patrimoniul UNESCO

„Am urmărit dezbaterile pe tema consecințelor înscrierii perimetrului Roșia Montană în patrimoniul UNESCO. Pierde statul, nu pierde, în procesul aflat pe rol la Curtea de Arbitraj de la Washington?”, a scris fostul ministrul pe rețeaua de socializare.

„Nu am pretenții la premierul Cîtu, la Barna nici atât, nu am așteptări la o mare parte din useriștii care tind să repete lozinci la nesfârșit fără să priceapă nimic, însă specialiștii guvernamentali în domeniu ar trebui să cerceteze cel mai bun barometru: evoluția indicatorul GBU, aferent companiei Gabriel Resources LTD, pe piața bursieră din Toronto, Canada, acolo unde este listată compania.

Daca urmăriți portalul tradingview.com, fără să fiți experți în trading, veți remarca că exista o creștere de peste 60%, din ianuarie 2021 până în iulie 2021 a acțiunilor GBU.

„Cea mai mare creștere înregistrată de la începutul anului”

De observat că în ultima săptămâna, premergătoare deciziei de includere a sitului Roșia Montană în patrimoniul UNESCO, s-au înregistrat cele mai mari volume de tranzacționare de la începutul anului, fapt ce a dus prețul din 0,27 CAD/sh (dolari canadieni pe acțiune) la 0,32 CAD/sh, reprezentând o creștere de 6% în volumele tranzacționate, cea mai mare creștere săptămânală înregistrată de la începutul anului”, a scris Alexandru Petrescu într-un editorial pentru gandul.ro.

„Practic, aproape toată creșterea din 2021 a acțiunilor Gabriel Resources a început în luna iunie.

Extrem de important este că NU prețul aurului a motivat creșterea valorii pe acțiune, aurul având cam același preț cuprins între 1760-1800 USD/oz. În prima săptămâna din ianuarie 2021, prețul aurului era de 1900-1930 USD/oz, iar in iunie/ iulie era 1780-1800 USD/oz, deci înregistra o scădere de 100 USD per uncie, ceea ce arată clar ca nu prețul “per commodities” a generat creșterea acțiunilor.

Explicație există: investitorii recenți și mai vechi consideră că valoare per acțiune pentru Gabriel Resources LTD va crește considerabil în condițiile în care, foarte probabil, perimetrul Roșia Montana va fi acceptat în patrimoniul UNESCO (…)”, a mai precizat politicianul.

Compania canadiană a obținut licența în 1999

Gabriel Resources a obţinut în anul 1999 o licenţă de explorare pentru proiectul minei de aur Roşia Montană, în care compania canadiană deţine o participaţie de 80,69% iar compania minieră de stat Minvest Deva deţine 19,31%.

Proiectul ar fi reprezentat cea mai mare mină de aur din Europa, iar Gabriel Resources susţine că ar fi investit până la 24 de miliarde de dolari în economia României.

Compania canadiană a anunţat, la data de 30 iunie 2017, că va chema în instanţă România la un Tribunal al Băncii Mondiale pentru că ar fi înregistrat pierderi de 4,4 miliarde de dolari, deoarece Guvernul de la Bucureşti a decis să nu aprobe exploatarea minei de aur Roşia Montană în urma protestelor de stradă.