Gigantul rețelelor sociale, văzut din ce în ce mai „învechit” de către generația mai tânără, a anunțat un nou plan de plată a creatorilor de conținut, scrie Times of Israel. La fel ca personalitățile de internet din întreaga lume, comediantul kenyan mare vedetă pe TikTok, Mark Mwas a fost intrigat când Facebook a anunțat un plan de 1 miliard de dolari cu care să plătească creatori de conținut ca el.

Dar tânărul de 25 de ani, al cărui număr de următori a depășit 160.000, pe măsură ce kenienii înfometați de divertisment s-au adunat pe aplicație în timpul pandemiei, este sceptic că fanii îl vor urma către rețeaua socială mai veche. „Pe piața noastră, Facebook este cam de modă veche”, a spus Mwas, care postează scurte video despre viața de zi cu zi într-un amestec de argou swahili, engleză și Sheng.

„La fel, mama este pe Facebook și nu știe ce este TikTok”, a răspuns el pentru AFP într-un e-mail. „Conținutul meu este potrivit pentru millennials, care preferă alte platforme.”

Facebook aruncă 1 miliard de dolari pentru atragerea vedetelor

YouTube, TikTok și Snapchat au dus o luptă din ce în ce mai acerbă pentru a atrage figuri cu urmăritori mulți care pot, la rândul lor, atrage venituri serioase din publicitate.

În noiembrie anul trecut, aplicația foto și video Snapchat a început să plătească 1 milion de dolari pe zi creatorilor de top, deși plățile s-au redus de atunci. YouTuberii populari primesc o parte din veniturile publicitare din miliarde făcute de site încă din 2007.

Facebook a fost relativ lent în ceea ce privește absorbția schimbării. În timp ce site-ul a început să plătească producători video populari în 2017, majoritatea vloggerilor au considerat că YouTube este mult mai profitabil.

Între timp, Instagram, deținut de Facebook, a lansat cariera multor bloggeri de produse alimentare și influenceri de modă, dar aplicația a început să-și împartă veniturile din publicitate doar direct anul trecut.

Cum se împart banii

În mod tradițional, cea mai mare parte a câștigurilor celebrităților instantanee a venit prin acorduri de aprobare a produselor negociate direct cu mărcile.

Joe Gagliese, cofondator al agenției internaționale de influențare Viral Nation, a declarat că nu este surprinzător faptul că eforturile Facebook au rămas în urma celor ale concurenților.

Înființat în 2004, Facebook a construit o afacere extrem de profitabilă până când fenomenul vedetelor cu slujbă pe internet cu normă întreagă a apărut la sfârșitul deceniului. Atragerea influencerilor nu a fost crucială pentru „afacerea sa principală”, a spus Gagliese.

Dar, pe măsură ce creatorii s-au îndreptat către alte părți, i-au urmat și publicul lor, preponderent tineri – contribuind la sentimentul că Facebook, în ochii Gen Z, a devenit un site web iremediabil pierdut pentru tânara generație. Baza de utilizatori a Facebook este într-adevăr îmbătrânită. Proporția persoanelor cu vârsta peste 65 de ani a crescut cu aproximativ un sfert în ultimul an – aproape dublu față de media celorlalte rețele sociale, potrivit raportului Digital 2021 al companiilor media We Are Social și Hootsuite.

TikTok, concurență dură pentru Facebook

Între timp, TikTok deținută de investori din China a fost cea mai descărcată aplicație din lume în prima jumătate a anului 2021.

Acesta a înlocuit în mare măsură Facebook ca motor al nebunilor de socializare – nu în ultimul rând în timpul pandemiei, întrucât milioane de tineri și tinere plictisite s-au orientat către videoclipurile cu dans și tlecții de gătit pentru ușurarea izolării.

În acest context, gambitul de 1 miliard de dolari al Facebook este văzut parțial ca o încercare de a recâștiga relevanța culturală și de a opri exodul tinerilor.

„Singura modalitate prin care aceste platforme își păstrează relevanța cu generațiile mai tinere este să înțeleagă ce rezonează cu ele și să țină pasul cu ritmul inovației”, a declarat Claudia Cameron, șefă de marketing și informații despre agenția de influențare IMA din Amsterdam: „Creatorii sunt o parte foarte importantă a acestei ecuații, deoarece dau tonul pentru ceea ce este cool.”

În timp ce tinerii utilizatori din Iran până în Brazilia s-au adunat în altă parte, cei din interiorul industriei spun că este mult prea devreme pentru a considera Facebook ca fiind condamnat. „Nu le poți subestima, deoarece sunt atât de puternice când vine vorba de tehnologie”, a spus Gagliese.

Facebook are resurse uriașe

Venitul imens al Facebook – a încasat anul trecut venituri din publicitate de 84,2 miliarde de dolari, mai mult decât PIB-ul unor țări – îi oferă fonduri uriașe pentru a inova. De asemenea, în ciuda pierderii sale relative de vârstă, este în continuă creștere, cu 2,8 miliarde de utilizatori lunari în întreaga lume.

Gagliese a sugerat că Facebook ar trebui să cheltuiască mult mai mult pe eforturile sale de a atrage vedete de pe internet de pe alte platforme: „Cu excepția cazului în care Facebook nu se hotărăște să plătească mult mai mult decât un miliard de dolari ”- va fi foarte greu pentru ei să atragă toți acești creatori noi”, a spus el.

Facebook încă nu a dezvăluit planurile detaliate pentru cheltuirea 1 miliard de dolari, dar Cameron a subliniat că o bucată mare va fi probabil distribuită prin Instagram, care încă se bucură de un factor „cool”. Aceasta ar fi o veste bună pentru comediantul TikTok Mwas, care are, de asemenea, un număr mare de urmăritori acolo.