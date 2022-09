Cât te costă să-ți dai copilul la fotbal. Abonament, echipament, turnee și cantonamente

Patronul unei mici școli de fotbal din București a rezumat în doar câteva fraze un întreg sistem care se sprijină pe efortul a zeci de mii de părinți din România. Unii caută doar un mediu activ și o viață mai sănătoasă. Alții, cei mai mulți, speră la mai mult pentru copiii lor. Până când destinul îi desparte pe cei puțini, talentați și norocoși, de cei care renunță prematur la carieră, fotbalul consumă an de an timp, emoții și bani. Mai ales bani.

Un calcul aproximativ realizat de Gazeta Sporturilor indică o investiție financiară de minimum 7.000 de lei pe an. Adică o medie de 600 de lei pe lună. Fotbalul nu pare costisitor pentru o familie cu venituri medii spre mari. Dar devine o povară pentru un părinte cu un salariu de doar 2.000 de lei pe lună

Cotizația lunară este între 200 și 300 de lei

În România nu se poate face fotbal gratis. Sunt doar câteva academii care acoperă și ceva costuri, dar aici vorbim despre zona de performanță. În rest, miile de cluburi mici și școli de fotbal nu pot trăi fără taxele percepute părinților.

Cele mai multe cluburi cer o cotizație lunară cuprinsă între 200 de lei și 300 de lei. În această categorie sunt incluse atât școlile private de fotbal de cartier, dar și unele academii cunoscute, precum CSA Steaua sau CS Dinamo. În afara Capitalei, taxele pot fi ceva mai mici, dar nu cu mult.

În general, cei mici au parte între două și patru antrenamente pe săptămână, în funcție de vârstă. De asemenea, tot în această sume este prevăzut și meciul de duminică. Baremurile de arbitraj sunt suportate tot de părinți, între opt lei și 12 lei de jucător la fiecare meci. Cotizația lunară este însă mai puțin de jumătate din cheltuiala totală. Părinții trebuie să mai scoată din buzunar bani pentru și pentru alte lucruri: echipament, turnee, cantonamente, transport sau pentru a-i asigura copilului o alimentație adecvată unui sportiv în devenire. În medie, aproximativ 5.000 de lei pe an.

Echipament: 2.000 de lei pe an

Părinții ajung să plătească anual peste 2.000 de lei pentru echipamentele copiilor. „Spre exemplu, pentru echipamentele de antrenament și de joc am plătit cam 500 de lei. Mai este nevoie de un trening, de o geacă și de un fâș de ploaie, kit pe care am dat, ultima dată, 550 de lei. Încă 450-500 de lei mai costă echipamentul de prezentare. Alți 1.000 de lei se duc în fiecare an pe ghete. Copiii sunt la vârsta la care le crește foarte repede piciorul”, explică Dana Moisă cheltuielile cu echipamentul fiului ei.

De asemenea, în cazul celor care aleg să fie portari intervin și mănușile. Așadar, cheltuielile pentru un mic portar se îndreaptă spre 3.000 de lei anul doar pentru echipament.

Turnee și cantonamente: minimum 2.000 de lei

Echipele de copii nu se limitează la antrenamente și competiții în propriul oraș. De câteva ori pe an se merge la diverse turnee interne și internaționale. Evident, părinții plătesc. Este vorba o dată de taxa de participare la un turneu care este între 500 și 1.000 de lei pe echipă. Suma se împarte la numărul total de copii. La turneele din afara orașului, apar și costuri cu cazarea ori cu transportul. Tot părinții plătesc și cazarea antrenorilor.

De asemenea, cluburile organizează cel puțin un cantonament pe an, ceea ce presupune un alt efort financiar pentru părinți. Un stagiu de o săptămână costă între 700 de lei și 1.100 de lei. Depinde de condițiile de cazare și de antrenament.

Transportul la antrenamente poate ajunge la 600 de lei pe lună

Cu excepția orașelor mici, unde totul e aproape de casă, părinții cheltuiesc sume mari în fiecare lună pentru transportul lor și al copiilor la terenurile de antrenament sau bazele unde se joacă meciurile. De asemenea, nu se consumă doar bani, ci și timp.

Un părinte bucureștean care își duce băiatul la antrenamente din Crângași până în Ghencea că în fiecare zi alocă aproape patru ore pentru acest lucru. O oră drumul dus-întors, plus două-trei ore de antrenament. Patru antrenamente pe săptămână înseamnă 16 ore, plus încă cinci ore în weekend pentru meciuri. În total, cam 20-21 de ore/săptămână. Numai motorina îl costă pe părinte aproximativ 600 de lei pe lună.

Socotelile pot avea alte dimensiuni pentru cei din localități limitrofe, care își aduc copiii la cluburi din orașe. Mai mult timp consumat, mai mulți bani cheltuiți pe combustibil. 65.000 de copii și juniori sunt legitimați la cluburi afiliate la FRF, potrivit Anuarului Sportului MTS din 2020

Nutriție adecvată: 1.000 de lei pe lună

Alimentația micilor fotbaliști reprezintă un capitol aparte, foarte important, de care tot părinții trebuie să aibă grijă. Unii pot, alții nu își permit sau nu dau atenție. „Eu pun accent pe o nutriție adecvată pentru sport. Îi dau copilului mușchi de vită, pește, o dată – de două ori pe săptămână. Zilnic, legume și fructe. La turnee nu-i dau să mănânce crenvurști sau sandvișuri, chipsuri nici atât. Îi cumpăr batoane proteice, sucuri cu aloe vera. Dacă e să fac un calcul, cred că se duce spre 1.000 de lei pe lună”, explică mama unui junior din Brașov, potrivit Gazeta Sporturilor.