Cât pierde Simona Halep din cauza acuzațiilor de dopaj. Miliardarul Ion Țiriac ține socoteala exactă

Pragmatic, așa cum îl cunoaște toată lumea, miliardarul Ion Țiriac a dezvăluit care sunt pierderile suferite de Simona Halep după suspendarea pentru dopaj. El spune că ar fi vorba de 10 milioane de dolari, bani pe care sportiva nu-i va mai putea recupera, indiferent de verdictul final.

Ion Țiriac a comentat în legătură cu scandalul de dopaj în care este implicată Simona Halep, în vârstă de 31 de ani. În opinia sa, sportivei i se face o mare nedreptate din punct de vedere financiar.

Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) a suspendat-o provizoriu pe jucătoarea de tenis din România, după ce în organsimul său a fost descoperită o substanță interzisă, roxadustat. Suspendarea o prejudiciază pe Simona Halep nu doar din punct de vedere sportiv, având în vedere că i s-a interzis să participe la turneele de tenis, ci și financiar.

„Care doping? Adică una la 31 de ani începe să ia doping acuma? Ce să facă cu dopingul? Cum să facă? Însă este încâlcită treaba, iar macularistica asta care te ține ani și ani, iar pe urmă nu poți să spui cine e de vină. După 6 luni, 8 luni, un an, când nu o să mai joace? Cine e de vină? E sport profesionist. Ea într-un an face 10 milioane. Cine i le dă înapoi? Are destul, nu e o problemă că moare de foame”, a declarat Ion Țiriac.

Ce venituri are Simona Halep din tenis

Potrivit datelor oficiale, Simona Halep a încasat 40,2 de milioane de dolari din premiile obținute la turneele în care a participat. Ea se află pe locul 3 în topul all-time, după surorile Serena și Venus Williams.

Pe de altă parte, veniturile româncei din contractele de publicitate totalizează în jur de 4 milioane de dolari pe an. Partea bună este că sponsorii nu au rupt contractele încheiate cu Simona Halep și-a i-au rămas alături până la verdictul final.

Ion Țiriac despre probele din cazul Simonei Halep

Simona Halep a fost depistată pozitiv la substanța roxadustat în ambele probe biologice preluate la US Open. Ea a fost suspendată din competițiile de tenis până la clarificarea situației sale. În acest context, Ion Țiriac nu crede că probele în cazul Simonei Halep ar fi fost manipulate.

„Dacă ceva a fost în probă, trebuie văzut de unde, cum și ce! Nu poate să își dea Simona Halep singură seama. Dar oamenii care au fost în jurul ei trebuie să știe de unde vine treaba asta. Că a luat un medicament, că a luat o hrană, că a luat nu știu ce și e periclitată cu ceva, se poate. Dar ea trebuie să demonstreze. Adică ăia te acuză și tu trebuie să demonstrezi. Și demonstrația asta uite că trenează”, a precizat miliardarul român, conform Pro Sport.