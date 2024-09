Social Cat de periculoasă este alergia la ambrozie? Sfaturile Doctorului Irina Bordeianu, alergolog







Alergia la ambrozie este o preocupare din ce în ce mai mare pentru sănătate în România. Aceasta se răspândește rapid, numărul indivizilor sensibilizați crescând de la an la an. Se cunoaște faptul că polenul acestei plante este extrem de alergen. Ambrozia prosperă în mediul României, în special în regiunile de vest și nord-vest. Cercetările arată că aproximativ 10% dintre europeni sunt sensibilizați acest tip de polen. În România, însă, această rată este în creștere. Pentru a afla mai multe despre pericolele acestei alergii, cât și despre cele mai eficiente tratamente, am discutat cu un alergolog.

Dr. Irina Bordeianu, Medic Primar Alergologie și Imunologie Clinică în cadrul Clinicii Medikali, ne-a ajutat să înțelegem mai bine acest fenomen. Conform Ministerului Sănătății, 1 din 5 Români sunt alergici la ambrozie. Această alergie, cumulată cu alte probleme de sănătate, poate fi chiar foarte periculoasă. Dr. Irina Bordeianu ne-a oferit mai multe detalii despre această afecțiune și despre cum putem combate simptomele.

Factorii care favorizează instalarea alergiei la ambrozie

Această alergie poate fi declanșată la orice vârstă și poate afecta chiar și persoane care nu au avut alte alergii anterior. “Perioada de sensibilizare poate varia de la o persoană la alta”, explică Dr. Irina Bordeianu. „Expunerea repetată la polenul de ambrozie poate determina în timp o sensibilizare a sistemului imunitar. Anumiți factori, precum stresul, modificările hormonale sau o infecție virală, pot influența răspunsul imun și pot declanșa apariția unei alergii la vârstă adultă.”

Întreaga populație a României se expune la polenul ambroziei în sezonul alergiilor. cu toate acestea, riscul de a dezvolta această alergie diferă de la o persoană la alta. „Nu toți avem același risc de a dezvolta alergie la ambrozie, chiar dacă suntem expuși la polen. Riscul depinde de factori individuali. Acești factori includ predispoziția genetică, starea generală de sănătate și alți factori de mediu”, susține Dr. Irina Bordeianu. Ea punctează, de asemenea, că persoanele cu un istoric familial de alergii sau care au alte alergii au un risc mai mare.

Este interesant, însă, că deși autoritățile depun eforturi pentru a gestiona răspândirea acestei plante pe teritoriul României, din ce în ce mai mulți oameni dezvoltă această alergie. „Creșterea numărului de persoane alergice la ambrozie poate fi atribuită mai multor factori”, spune Dr. Irina Bordeianu. “Expansiunea teritorială a plantei și creșterea poluării aerului sunt printre principalele cauze. Poluarea poate agrava răspunsul alergic al organismului și poate spori răspândirea polenului. Totodată, schimbările climatice au și ele impact. Acestea prelungesc sezonul de polen și intensificând simptomele alergiilor.”

Potențialele pericole ale alergiei

Simptomele alergiei la ambrozie includ strănut, congestie nazală, dificultăți de respirație și mâncărimi ale ochilori. Însă prezența alergiei în corp are și o serie de efecte secundare, cum ar fi oboseală, iritabilitate și dureri de cap. Dr Irina Bordeianu ne spune, de asemenea, că în cazuri severe, poate fi agravat astmul sau alte afecțiuni respiratorii. “Cu toate acestea, alergia în sine nu scade imunitatea, dar poate face corpul mai vulnerabil la infecții respiratorii secundare din cauza inflamației persistente.”

În cazul persoanelor care au alte afecțiuni respiratorii, alergia poate prezenta un real pericol. Simptomele asociate cu alergia la ambrozie “pot duce la crize de astm, care pot fi grave și necesită tratament de urgență”, spune Dr. Irina Bordeianu. „În cazuri rare, poate apărea șocul anafilactic, o reacție alergică severă, care necesită intervenție medicală imediată.” De asemenea, în cazul copiilor, simptomele pot fi mai greu de gestionat datorită faptului că aceștia sunt mai sensibili. „În unele cazuri, alergia poate afecta somnul și starea generală de bine a copilului, provocând iritabilitate și scăderea performanței școlare.”

Tratamente și prevenție

Cele mai eficiente tratamente sunt cele cu antihistaminice, corticosteroizi nazali și imunoterapia specifică (desensibilizare), potrivit doamnei Dr. Irina Bordeianu. Aceasta ne sfătuiește să menținem ferestrele închise în timpul sezonului de polen, să folosim sisteme de ventilație în spații interioare și în mașină, plase de insecte anti-polen și să ne uscăm rufele în interior, nu în mediul exterior.

Din nefericire, prevenirea completă a apariției acestei alergii în timpul vieții este imposibilă. Există, însă, măsuri ce pot fi luate pentru a reduce riscul de sensibilizare la polenul ambroziei. Aceste măsuri includ “limitarea expunerii la polen, utilizarea măștilor de protecție în aer liber și menținerea unui mediu interior curat”, conform doamnei Dr. Irina Bordeianu. “Imunoterapia specifică poate fi o opțiune pentru prevenirea progresiei simptomelor la persoanele sensibilizate”, adaugă ea.