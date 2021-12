Cât de greu ne revenim după mesele de Sărbători. Un celebru nutriționist vine cu cele mai tari sfaturi

Fără îndoială, în luna decembrie mai ales, tentațiile culinare sunt extrem de mari și întotdeauna Sărbătorile de iarnă vin la pachet cu mese îmbelșugate și preparate delicioase de la care cu greu ne putem abține. Preparate care, mâncate în exces, pot da peste cap acul cântarului.

Cei care totuși nu s-au putut abține și nu s-au rezumat doar la două sarmale și o felie de cozonac, mai au totuși o șansă să revină la vechea siluetă. Nutriționistul ne explică și de ce nu sunt tocmai sănătoase sarmalele, cozonacii, salata de boeuf sau cârnații.

„Sarmalele sunt nesănătoase pentru că sunt umplute cu carne bogată în grăsimi și conțin ulei. Ingredientele din care sunt făcute le transformă într-un preparat bogat în calorii și grăsimi saturate nesănătoase. Știm despre varză că este un aliment extrem de sănătos, însă la sarmale problema constă în umplutură. Două sarmale de mărime medie umplute cu orez și carne tocată de porc conțin aproximativ 356 de calorii, 15.8 grame de grăsimi, 20 de grame de carbohidrați și 35.5 grame de proteine”, spune nutriționistul Gianluca Mech, care are aceeași părere și despre deliciosul cozonac.

Cei care nu au avut norocul să mănânce unul făcut de mame sau bunici, acum vor trage și mai mult ponoasele. „Cozonacul făcut în casă este mult mai bun decât cel cumpărat din comerț. Acesta din urmă conține conservanți, coloranți, agenți de îngroșare, agenți de umezire, emulsifianți, corectori de aciditate, stabilizatori. Ideal este un cozonac cu cât mai puțin zahăr, o cantitate redusă de umplutură și fără pic de glazură”. Deși la prima vedere salata de boeuf pare un preparat sănătos și mulți dintre noi am mizat pe acest lucru atunci când am mâncat până nu am mai putut să ne ridicăm de la masă, nutriționistul ne spune că nu este tocmai așa.

„Ea este la bază un preparat sănătos, dacă e să luăm în considerare faptul că este obținută din carne și legume fierte. Problema intervine atunci când apare în discuție maioneza. Maioneza înseamnă ulei și gălbenuș de ou. Îngrașă și, consumată în exces, face rău sănătății. Gândiți-vă că o singură lingură de ulei are cam 120 de calorii. Dimensiunea ideală a unei porții nu trebuie să depășească 2 linguri”, ne-a mai mărturisit nutriționistul Gianluca Mech.

Acesta vine însă și cu soluții pentru cei care nu s-au limitat la 2 sarmale, o felie de cozonac și 2 linguri de salată de boeuf. „Problemele de ordin digestiv pot fi remediate și cu ajutorul suplimentelor lichide pe bază de plante naturale, special concepute pentru detoxifierea și echilibrarea organismului. Atenție, însă, să nu alegeți orice supliment găsiți în comerț sau online, ci acelea recomandate de nutriționiști, dovedite a fi eficiente, fără coloranți, zahăr sau compuși chimici problematici. Depurativo Antartico, spre exemplu, poate fi diluat într-un pahar cu apă și consumat în fiecare dimineață înainte de masă. Este un supliment alimentar fără alcool, zahăr, conservanți, gluten și lactoză, care ajută la purificarea și drenarea organismului.

Aceste suplimente pe bază de plante au ca scop contracarea exceselor unei alimentații incorecte și efectelor nocive ale poluării mediului asupra corpului nostru”, ne-a mai explicat nutriționistul. Gianluca Mech este unul dintre cei mai apreciați nutriționiști. La nivel internațional, sfaturile sale sunt urmate inclusiv de vedete precum Anastasia Soare, Sarah Ferguson- Ducesa de York, Ornela Mutti sau Silvio Berlusconi. În trecut, nutriționistul italian a lansat două campanii importante împotriva obezității, campanii care trag un semnal de alarmă în ceea ce privește înmulțirea cazurilor în rândul copiilor și al adolescenților. Campania din Statele Unite ale Americii a fost lansată alături de Ivana Trump, iar în Europa alături de Ducesa de York, Sarah Ferguson.